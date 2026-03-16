乃木坂46大越ひなの、新連載「ひなのん★フルスロットル」始動 一ノ瀬美空から引き継ぎ”キラキラアイドル”目指す
アイドルグループ・乃木坂46の大越ひなのが、16日発売の『EX大衆』4月号（双葉社）より新連載を開始する。タイトルは「ひなのん★フルスロットル」。
【写真】ソロ初グラビアに挑戦した大越ひなの
先月末に行なわれた乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、そして「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を成功させた乃木坂46。その6期生で感受性豊かな大越が、さまざまなことに挑戦し、キラキラのアイドルを目指していく。
5期生の先輩・一ノ瀬美空から引き継ぐ形で始まった同連載。記念すべき第一回の内容は、最初にふさわしく「習字で自己紹介」。4歳から習い始めたという大越が「好きな食べ物」から「好きな先輩」「自分の弱点」「マイブーム」「座右の銘」などを達筆な習字と知られざるエピソードで届ける。長く続けていく連載だからこそ聞ける大越のエピソードに注目だ。
同号では、41stシングルにて選抜復帰した冨里奈央撮りおろしグラビア＆インタビューのほか、吉田綾乃クリスティー＆柴田柚菜、中西アルノ×海邉朱莉の対談と乃木坂46メンバーも大ボリュームで出演する。
【写真】ソロ初グラビアに挑戦した大越ひなの
先月末に行なわれた乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、そして「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を成功させた乃木坂46。その6期生で感受性豊かな大越が、さまざまなことに挑戦し、キラキラのアイドルを目指していく。
同号では、41stシングルにて選抜復帰した冨里奈央撮りおろしグラビア＆インタビューのほか、吉田綾乃クリスティー＆柴田柚菜、中西アルノ×海邉朱莉の対談と乃木坂46メンバーも大ボリュームで出演する。