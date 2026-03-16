弁護士名義を貸して無資格者に法律事務をさせたとして、弁護士法違反（名義貸し）の罪に問われている元衆院議員の今野智博被告の公判で、今野被告の被告人質問が16日、東京地裁で行われた。

質問の中で今野被告は「私は詐欺被害者からの依頼案件を受けるにあたり、自分自身の金儲けなどまったく考えていない。純粋に詐欺に遭われた方々の救済、わが国の社会に広くまん延している詐欺事件の撲滅につなげていきたいという思いから、この業務に懸命に取り組んでいた。私の事務所へご依頼をいただいた913名の依頼者全員について、被害金の回収に向けた加害者の特定や加害者側との示談交渉などをすべて私自身が行っており、それを事務員に任せていたことはない。回収業務のために私は1日20時間以上作業を行うことも多く、土日や祭日も休むことなく業務をしていた」などと語り、検察側が主張している弁護士名義を事務員らに貸していたという事実を全面的に否定した。

被告人質問では、今野被告が行っていた回収業務について、具体的な数字に基づくやり取りが行われており、それによると、今野被告は詐欺事件に利用された銀行口座の凍結申請を3161件、詐欺加害者の住所等を特定するために弁護士会に対して行う弁護士会照会の申立てを1813件、詐欺加害者やこれに銀行口座を提供した口座名義人らへの損害賠償請求を2519件以上行っており、示談交渉の結果、加害者側と示談するなどして回収した債権額は3億円を上回ることが明らかにされた。

なお、この3億円の中には、凍結した銀行口座から被害者へ直接支払われる被害回復分配金は含まれておらず、それも併せれば回収金額はさらに大きくなるという。

一方、検察側は、今野被告が行っていた回収作業は弁護士法違反の成否とは関係がないと見ているようで、今野被告が依頼を受ける際に今野被告自身が依頼者と直接面談を行っていないことや今野被告が依頼者と取り交わしていた委任契約書の作成作業を事務員にさせていたことなどを理由として、それだけで今野被告に弁護士法違反が成立すると指摘している。

被告人質問の後、今野被告の弁護団は「令和6年6月に今野被告が逮捕された直後、捜査機関側は、この件について今野被告は回収業務を行っておらず、回収された金額もほぼないなどとマスコミに発表させていたが、それが事実とは大きく異なることが明らかになった。通常、弁護士による名義貸しの事案は、名義を貸した弁護士は何もせず、ただ名義貸し料だけを非弁業者から受け取るという構図であるが、今回の件はそれとはまったく違う。おそらく捜査機関側は、今野被告が何も行っていないという見込みの下に、同人の逮捕・起訴に踏み切っていると思うが、蓋を開けてみれば、それがまったくの見込み違いであったため、現在では、今野被告が依頼者と委任契約を締結する際に、事務員が契約書を作成したことなどを理由として弁護士法違反を主張している。しかし、依頼された事件を今野被告自身が処理していながら、当初契約の段階で事務員が委任契約書の作成作業を行ったなどという事情だけで、事件が非弁業者の事件になってしまうはずはなく、ゆえに、今野被告が非弁業者に弁護士名義を貸したということにもなり得ない。今回の件で、今野被告に弁護士法違反は成立しない」とコメントした。

次回は4月24日に検察側による論告と弁護側による弁論が予定されている。