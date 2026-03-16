EXILEのMAKIDAI（50）が、松本利夫（50）、USA（49）とともに16日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。ライブ中に激怒したエピソードを明かした。

EXILEの事件簿として、MAKIDAIがピチピチ衣装に激怒したエピソードが挙げられた。MCのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統が「怒らなそう」と口にすると、「そうですね。めったに怒らない」とうなずいた。

その上で、「「ライブで『Choo Choo TRAIN』をアンコールでやる時に舞台袖で衣装早替えだった。Tシャツだったんですけど、みんな渡されたのを着る。なんか小さいかなと思いながら着て、並ぶ前くらいから、“待って、これ、レディースのSだな”って。軽いヘソ出しルックみたいにピッチピチで」と、自身のTシャツだけが小さなサイズだったことを明かした。

「まだ（マネジャーが）慣れてなくて。ツアーグッズのTシャツ着るんだったので、（違うサイズが）混ざっちゃった」と事情を説明した。

USAは「面白くて笑いこらえるのが大変でした」と回想。松本は「ステージ上なのに怒ってるのが分かるんですよ」と笑いながら明かした。