歌手五木ひろし（78）が16日、東京国際フォーラムで55周年記念コンサートを行った。

1964年（昭39）にプロ歌手となったがヒット曲に恵まれず、3度目の改名で「五木ひろし」として71年に「よこはま・たそがれ」を発表。これがミリオンヒットとなりトップ歌手の仲間入りを果たした。

最初のあいさつで「2日前に誕生日を迎えて78歳になって初のコンサートです。昨年までがデビュー60周年。そして今年が『五木ひろし』として55周年です。『よこはま・たそがれ』が大ヒットしてからは常にヒット曲、ヒット曲。ひたすら突っ走ってきました。今日は10年刻みで曲をお届けします。歌は世に連れ世は歌に連れ。歌は常に時代とともにある。たっぷりと聞いてください」。

「よこはま−」からスタートして「長崎から船に乗って」と続き、年代順に歌唱した。「細雪」「長良川艶歌」「山河」「夜明けのブルース」…。昭和から平成・令和と歌い続け、これまでに177曲のシングルを発売してきた五木。ファンにとってはどの曲も耳になじみのある名曲ばかりだった。

後半のMCでは昨年7月に体調を崩して緊急入院をしたことにも触れた。「ほとんど休むことなく駆け足で走りきった55年。『五木ひろし』になってから10年はほぼ休みなし。最初は1日に3回公演をしていたから年間300回以上はやっていた。でも、昨年7月に緊急入院をしました。あらためて命の大切さを感じた。ご心配をおかけしました。さらに元気になって皆さんに恩返しをしたい」と力強く語った。

82年に阿久悠さんが作詞し、自身が作曲した「契り」の誕生秘話も明かした。「これまでに100曲以上を作曲してきた。『契り』は阿久悠さんと初タッグ。すばらしい詞をいただいて、最初の2行に曲を付けるのに1カ月かかった。出てこなかったんです。『あー、困ったな』と。大変思い出深い曲です」。

終盤では4月8日発売の新曲「千年の懸想文」を初披露した。「元気におすごしください。また会いましょうに会いましょう」。

昭和・平成・令和を彩った36曲の歌唱で約5000人を魅了してメモリアルステージの幕を閉じた。