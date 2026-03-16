パパとチワワの可愛い会話が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で181万9000回再生を突破し、「会話が成り立ってる…！」「舌チロ可愛すぎる」「ほんわかします」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパの膝の上にいるチワワ→話しかけてみると…上目遣いで見せた『悶絶級のお返事』】

愛犬に話しかけてみたら…

Instagramアカウント「uni_ebi」の投稿主さんは、『うに』ちゃん、『えび』ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回の主役は、うにちゃん。おっとり天然で優しい、チワワの男の子です。

この日、うにちゃんは、パパの膝の上でまったりしていました。仰向けになって寛ぐうにちゃんは、とっても幸せそう。しかし、どうやらご飯のおかわりを催促していたようです。

まだご飯を食べたがるうにちゃんに、パパは「もうおしまいだよ」と優しく諭します。食べ過ぎは健康によくない…。パパの心配は、当然のことながらうにちゃんに伝わりません。うにちゃんは、恨めしそうな上目遣いでパパを見上げていたといいます。

悶絶級のお返事にキュン♡

おかわりを諦められないうにちゃんに、パパが「さっき食べたでしょ」と言うと…。うにちゃんは、か細い声で「んん～」とお返事。赤ちゃんみたいな可愛い声に、思わずキュンとしてしまいます…♡

その後も、パパとうにちゃんの微笑ましい会話がしばらく続いたそう。ちなみに、うにちゃんはずっと舌をチロリと出しており、その表情のあどけなさに感嘆の声が集まりました。とっても可愛いうにちゃん、パパが猫なで声になってしまうのも共感できます！！

この投稿には、「小さな恋人ですね」「なーんだ天使か」「これは甘々になっちゃうね」など、多くのコメントが寄せられています。

会話が成り立つ様子に感嘆

別の日には、パパとえびちゃんのやり取りも紹介。えびちゃんは、パパの腕枕でうたた寝していたそうです。寝る時間になり、パパが「そろそろネンネだよ」と言ってみると…。

えびちゃんは、パパの手をパクリと噛んで抗議！！パパとの時間が心地よかったのか、まだ寝たくなかった模様。パクリと噛む力はとっても弱く、その「犬生1周目感」にもホッコリしてしまいます…。

えびちゃんの可愛い怒り方に、パパも思わずデレデレ。うにちゃんと対照的に、ちょっぴり強気な態度でお返事をするえびちゃんなのでした。

Instagramアカウント「uni_ebi」には、他にうにちゃん＆えびちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「uni_ebi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。