＆ＴＥＡＭ・ＦＵＭＡが後輩グループ「ａｏｅｎ」イベントでサプライズＭＣに大歓声　仲を深める秘訣は「公演後に全員で食事」

新世代Ｊ―ＰＯＰボーイズグループ「ａｏｅｎ」が１６日、都内でセカンドシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを行い、先輩グループ「＆ＴＥＡＭ」のＦＵＭＡがサプライズＭＣを務めた。

ＨＹＢＥ傘下のＪＣＯＮＩＣが手がける７人組。後輩グループの晴れ姿を見届けようとＦＵＭＡがサプライズＭＣとして登場すると、会場の「ａｏｒｉｎｇ（アオリン＝ファンネーム）」からはどよめきと黄色い歓声が上がった。

ＦＵＭＡは「みなさん、カッコかっこよかったですよ！ お祝いも込めて駆けつけました」と話すと、雅久（ＧＡＫＵ）は「ＦＵＭＡくん！ めちゃくちゃうれしいです」と大興奮。イベントではスマートな進行ぶりで、メンバーから秘蔵トークを引き出した。

この日のイベントでは、ａｏｅｎが４月２３日から全国４７都道府県をめぐるコンサートツアーを敢行することを解禁。輝（ＨＩＫＡＲＵ）から「チームワークを保つためのルール」を尋ねられたＦＵＭＡは「公演が終わったらメンバーみんなでご飯を食べること」と助言した。ａｏｅｎのメンバーは一度も全員で食事をした機会はないといい「絶対食べた方がいい。４７か所回ったら、４７か所おいしいものが食べられるってことでしょ？」と背中を押していた。