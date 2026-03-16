タレントのミッツ・マングローブが１６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に月曜レギュラーの“盟友”マツコ・デラックスの代役として出演。２月に首の脊髄圧迫の手術を受け、休養中のマツコの近況を報告する一幕があった。

この日、コメンテーター席に座ったミッツは共演の株式トレーダー・若林史江さんに「ミッツさんは縦に大きいから。横に大きい人（マツコ）は容積的に大きいから」と言われると「容積的に大きい人もだいぶ、しぼんじゃったみたいよ」と口に。

ＭＣの垣花正が「マツコさんと連絡を取られた？」と聞くと「電話はしましたよ、この間。夜中の２時から朝の６時まで。今井美樹を２人で聴きながら」と超長電話をしたことを明かしたミッツ。

「体力も声量もテンポ感も変わらずで」とマツコの近況を伝えたところで若林さんが「やせちゃったって？」と重ねて聞くと「知らないわ。興味ないわ〜」と一蹴。

その上で「興味ないけど、どうやって尿道カテーテルを入れたんだってのを私はお見舞いに行くふりをして見に行きたかったんだけど、『今日行きます』ってマネジャーさんにも連絡取ってたのよ。で、直前に『これからミッツさん、いらっしゃいますよ』ってマネジャーさんが言ったら（マツコが）『ミッツさんだけはダメ！ あの人はお見舞いする気は絶対ない！』って。ベッドの幅も測る気満々で行ったんだけど」と続けて笑わせた後、「全然痛くなかったんですって。尿道カテーテルが。抜く時痛いんでしょ、あれ。すっごい上手な人だったみたいで、シュッって（抜けた）」と余計な報告もしていた。