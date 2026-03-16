¡È°Ø»Ò¤¬¼çÌò¡É¤Î±Ç²è´Û¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¡Ú¥ª¥¿¥¯Åª±Ç²è´Û¥ì¥Ý¡Û
ºÂ¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´ÀÊ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë±Ç²è´Û
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾Éð¿·½É±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤±Ç²è´Û¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Î¡Ä¡ÈºÂÀÊ¡É¡ª
ºÂÀÊ¤Ï±Ç²èÂÎ¸³¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÀß·×¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¤À¤È¡¢±Ç²èÂç¹¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»ä¡¢¥³¥¹¥®¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤°Ø»Ò¡×¤Î¾ò·ï¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Á°Îó¤ÎÆ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹âÄãº¹
¢Å¬ÅÙ¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶
£Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×
¤²ÙÊªÃÖ¤¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À
¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ç¤¹¡£
Á´ÀÊ¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖCLASS S¡×6500±ß¡¢¡ÖCLASS A¡×4500±ß¤Î2¼ïÎà¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ ¡È¤¤¤¤°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤±Ç²è´Û¡É¡£ºÂÀÊÁª¤Ó¤Ç¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¯¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¸¡¾Ú¡¡¡Á°Îó¤ÎÆ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹âÄãº¹
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤ÎºÂÀÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÄãº¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ê¢¨¥³¥¹¥®Ä´¤Ù¡Ë¡¢CLASS S¡¢CLASS A¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÊº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Á°Îó¤È¤Îµ÷Î¥¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Á°Îó¤Ë¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»ä¡Ê¿ÈÄ¹173cmÁ°¸å¡Ë¤¬ºÂ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¤Ï¡¢Æ¬¤¬»ë³¦¤Ë¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ï¡È»ë³¦¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò´¶¤¸¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢Á°Îó¤ÎÊý¤ÎË¹»Ò¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁ°¤Î¿Í¥¬¥Á¥ã¡É¤¬ÉÝ¤¤¿Í¤Ë¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¸¡¾Ú¢¡¡Å¬ÅÙ¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶
CLASS S¤Ï¹â¤á¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Çº¸±¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥³¥¹¥®Ä´¤Ù¡É¤Ç¤Ï¡¢½ÄÌó48cm¡¢²£Ìó45cm¡£¼ÂºÝ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Î´é¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤êÂÎ¤ò·¹¤±¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÎÙ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¡£´Õ¾ÞÃæ¡¢»ë³¦¤ÎÃ¼¤Ç¿Í¤ÎÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤êºîÉÊ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢CLASS A¤Ï½Ä14cmÁ°¸å¡¢²£68cmÁ°¸å¡Ê¢¨¥³¥¹¥®Ä´¤Ù¡Ë¡£CLASS S¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÂÀÊ´Ö³Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥Í¥³¥ó¤è¤ê¤ÏÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤äÎø¿Í¤ÈË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆCLASS A¤Ç¡ÖÆ±¤¸±Ç²è¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëµ÷Î¥´¶¡×¤ò³Ú¤·¤à¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÁª¤ÓÊý¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú£¡¡Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ë
¤³¤³¤Ç¤ÏºÂÀÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«¶ÈÅö»þ¤ÎÁªÄêÃ´Åö¼Ô¤È¹ÊóÃ´Åö¤Î¤ªÆóÊý¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥®¡§¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Ã´Åö¼Ô¡§¡ÖCLASS S¡¢CLASS A¤È¤â¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢ºÂÌÌ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸ü¤ß¤äÁÇºàÁª¤Ó¤ò²¿ÅÙ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥¹¥®¡§¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ºÇ¶á¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤ÎºîÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
Ã´Åö¼Ô¡§¡Ö¤½¤ì¤È¡¢ºÂÌÌÉý¤â¹¤á¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥¹¥®¡§¡Ö»ä¤Î¼ÂÂ¬¤Ç¤Ï¡¢ºÂÌÌÉý¤ÏCLASS S¤¬Ìó61cm¡¢CLASS A¤¬Ìó55cm¡£¤É¤Á¤é¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Þ¥Ê¡¼Åª¤Ë¼ÂºÝ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡×
Ã´Åö¼Ô¡§¡ÖCLASS S¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢CLASS A¤Ë¤ÏÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ç·¹¤¯¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ä¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤âÈ÷¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç±Ç²è´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡×
¥³¥¹¥®¡§¡Ö¼ÂºÝ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤Ã¤ÈÎÏ¤¬È´¤±¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ä¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Î°ÂÄê´¶¤â¹â¤¯¡¢¼«Á³¤È»ÑÀª¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¸¡¾Ú¤¡¡²ÙÊªÃÖ¤¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¡Ç½ÌÌ¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¡£¤É¤Á¤é¤ÎºÂÀÊ¤â¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬²ÙÊªÃÖ¤¡£»±ÃÖ¤¾ì¤ò´Þ¤á¡¢CLASS S¤Ë¤Ï3²Õ½ê¡¢CLASS A¤Ï2²Õ½êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢É¨¤Î¾å¤Ç²ÙÊª¤òÊú¤¨¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¿ä¤·³è¤Ç±Ç²è´Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ý»²¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ê¤é¿ä¤·³è¤È´Õ¾ÞÂÎ¸³¤É¤Á¤é¤âÂÅ¶¨¤»¤º³Ú¤·¤á¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
CLASS S¤Ë¤ÏUSBÅÅ¸»¤â´°È÷¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾å±ÇÁ°¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Õ¾Þ¸å¤¹¤°¤Ë´¶ÁÛ¤ò¥á¥â¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î»Ùµë¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï»ý»²¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÄÌ¡Ê¥Ä¥¦¡Ë¤Ê´¶¤¸¡£
±Ç²è´Û¤ÏºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ç¤Ï¡È¾å±Ç³«»Ï¡É¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈºÂÀÊ¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤¿½Ö´Ö¡É¤«¤éÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤ä²»¶Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÂ¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê±Ç²è´Û¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤·¤¿¤¤¡¢ºîÉÊ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¤³¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÊÌ©¤¹¤®¤ë±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô
8¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
ÅÔÆâ±Ç²è´Û¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÌó4.9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê½¼¼Â
ÀÊ¿ô
70¡Á142ÀÊ
ºÇ¤âºÂÀÊ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï...
¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼3¡×
±Ç²è´Û¥¿¥¤¥×
¥·¥Í¥³¥ó·Ï
¡Ö¥·¥Í¥³¥ó·Ï¡×¤È¤Ï¡Ä
5¤Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿Âç·¿Ê£¹ç±Ç²è´Û¤Î¤³¤È
ºîÉÊÁª¤Ó¤Î¥¿¥¤¥×
°ìÈÌÅª
ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤ºî¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃ½¸¾å±Ç¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤âËÉÙ¤Ë³«ºÅ
¥Õ¡¼¥É¤Î½¼¼Â
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤âÂ¿¿ô
¥¢¥¯¥»¥¹
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡
À¾Éð¿·½É±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡ª
²»¶Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó3Ëç¤ò»È¤Ã¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSCREENX¡×¤ò´°È÷¢¨É½¤Ïº¸±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ú¼þÊÕ¾ðÊó¡Û±Ç²è´Û¤ÎÁ°¸å¤ÇÌòÎ©¤Ä¥«¥Õ¥§
¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä´Õ¾Þ½ª¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È»þ¤Ë¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢ª¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤«¤éÅÌÊâ11Ê¬
¤ä¤ª¤ê¤óCafe¡Ê¤ä¤ª¤ê¤ó ¤«¤Õ¤§¡Ë
¿®½£¤ÎÈ¬É´²°¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´°»ÀìÌçÅ¹¡£¥ê¥ó¥´¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ö¥É¥¦¤ä¥¥¦¥¤¡¢¥ß¥«¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä°»¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¤¢¤È¤Ë¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤ä¤ª¤ê¤óCafe¡ÊÅìµþÅÔ¡¿¿·½É±ØÆî¸ý(½ÂÃ«¶è)¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¾ðÊó¡Ã¤ë¤ë¤Ö&more.
¢ª¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤«¤éÅÌÊâ13Ê¬
SALON BAKE & TEA¡Ê¤µ¤í¤ó ¤Ù¤¤¤¯ ¤¢¤ó¤É ¤Æ¤£¡¼¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÏ·ÊÞ¿©´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGINORI 1735¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Å¹Æâ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
SALON BAKE ¡õ TEA¡ÊÅìµþÅÔ¡¿¿·½É±ØÆî¸ý(½ÂÃ«¶è)¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¾ðÊó¡Ã¤ë¤ë¤Ö&more.
¢ª¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬
Petrichor Bakery and Cafe¡Ê¤Ú¤È¤ê¤³¡¼¤ë ¤Ù¡¼¤«¤ê¡¼ ¤¢¤ó¤É ¤«¤Õ¤§¡Ë
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡£Å¹Æâ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ä¹ñ»º¾®Çþ¤Î¥í¥Ç¥ô¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Petrichor Bakery and Cafe¡ÊÅìµþÅÔ¡¿¿·½É±ØÆî¸ý(¿·½É¶è)¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¾ðÊó¡Ã¤ë¤ë¤Ö&more.
◼︎£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡Ê¤¤¤Á¤Þ¤ë¤¤å¡¼¤·¤Í¤Þ¤º¤×¤ì¤ß¤¢¤à¤·¤ó¤¸¤å¤¯¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-29-1 ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼9¡¦10F
TEL¡§0570-060-£±£°£¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸8»þ30Ê¬¡Á¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï8»þ¡Á¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPOSTCREDIT¡×10¡Á22»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌCLASS A 4500±ß¡¢CLASS S 6500±ß
▶▶¡Ö±Ç²è´Û¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text&Photo¡§¾®¿ù´ÄÂÀ¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£