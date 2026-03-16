岩本蓮加「肌にも透明感が出てきて、いいことだらけ」 新しく始めた美容習慣とは

月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は乃木坂46の岩本蓮加さんにさらに美を磨くための新習慣について聞いてみました。もうすぐ新生活が始まる人も多いこの季節。れんたんが最近、美容のために新たに習慣づけ始めたことって？

美容新習慣

徐々に暖かい日も増えてきて、春が近づいてきた感じでウキウキしますね！ そんな私が最近始めた新習慣は全身保湿。顔の保湿はかなり力を入れているので自信があるんですが、ボディは手薄になりがちで…。髪も常にしっとりツヤツヤを保ちたいので今より1段階、保湿を強化したいです。

おそらくボディや髪がより乾燥する原因になっているんじゃないか、と疑っているのは静電気。私、ウールの毛布が大好きで手放せないんですけど、使っていると静電気がかなりあるので、もしかしたらって最近思ってるんです。でも毛布はやめたくない（笑）。たぶんもっと保湿すれば静電気はおさまると思うので、抗いたいです！

もう一つ、始めた新習慣は常温の水をたくさん飲むこと。私、片頭痛持ちなんですけど、体の水分が不足していると片頭痛になりやすいと知って、意識的に飲まなきゃ、と思うようになりました。今まで水ってあまり飲まなくて、喉が渇いたときはいつもジュースだったんです。ゲームをするときなども水を飲むようにしてから、肌にも透明感が出てきたし、いいことだらけです。

RENKA'S BEAUTY POINT

「Aのオイルはとろみのあるテクスチャーがお気に入り。夜、髪を洗った後、乾かす前にたっぷりつけるとまとまりが良くなります。ボディの保湿は赤ちゃんでも使えて安心感があるBを愛用中。うちは猫たちがいるので香りがついていないのも助かります。さらに寝るときにCを着たら完璧かな！」

岩本蓮加

いわもと・れんか 2004年2月2日生まれ、東京都出身。乃木坂46の3期生。趣味はゲームとアニメ観賞。3/17〜19、ぴあアリーナMMでの乃木坂46「41stSGアンダーライブ」に出演。