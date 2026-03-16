蔵王温泉スキー場に15日から沖縄の中高生が訪れ、地域交流やスキー教室などを行いました。子どもたちは初めてのスキーに、苦戦しながらも終始笑顔を見せて楽しんでいました。



この催しは首都圏を拠点に活動している団体と、山形市の蔵王に本社がある高見屋グループが共同で主催したものです。招待されたのは沖縄に住む中高生ら20人です。

16日は蔵王温泉スキー場で夕方までスキー教室が開かれ、子どもたちは初めてのスキーに挑戦しました。

ほとんどの子どもはこれまでに雪を見たことがないといい、雪の斜面を歩くことから悪戦苦闘していました。





子どもたち(歩いてみてどう?)「滑る、怖い」「わー！怖い」「確かに怖い」「すごい、カメラ持って後ろ歩きしている」「器用ですね」インストラクターから指導を受け恐る恐る滑りだしますが。子どもたち「だれか助けて。動けない」「あらららら」「止まりませんね×4」「すごい！坂で止まってます」最初は苦戦しながらも徐々にコツをつかんだ子どもたち。先ほど、スキーで立つがやっとだった女の子も。女の子「スキー慣れた」「ちょっとだけちょっとだけ慣れた」「滑るの怖いけど楽しい」「雪初めて」「初めて」（初めての雪はどう？）「白い。歩くとじゃりじゃりしていて転びそう」「覚えたらめちゃくちゃ楽しい風が顔を切っていく感覚が涼しくて楽しい」NPO法人プロジェクト希望 平井一夫代表理事「今まで経験したことがないことや保護者と共通の話題ができるような共通体験をしてもらい、将来のキャリア形成を考えた時、こんな現場でこんな仕事をしている人がいることを見てもらおうと体験を提供している。沖縄ではスキーは難しいので蔵王で楽しんでもらおうと企画を立てた」子どもたちは17日まで滞在し、生まれて初めてのスキーを満喫するということです。