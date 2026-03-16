週明け１６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３６８．４２ポイント（１．４５％）高の２５８３４．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４４．８４ポイント（１．６７％）高の８８１６．３２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は２６４４億５３４０万香港ドル（約５兆３７８９億円）に拡大している（１３日は２４６５億４２１０万香港ドル）。

中国景気の持ち直しが意識される流れ。取引時間中に公表された１〜２月の中国経済統計では、小売売上高が前年同期比２．８％増と予想（２．５％増）を上回った。２月は春節（旧正月）の影響で公表はなかったため、昨年１２月（０．９％増）との比較では伸びが大幅に拡大している。ほか、鉱工業生産も予想を上回り、固定資産投資が予想外に増加した。それより先、１３日に発表された金融統計では、人民元建て新規融資額が市場予想を上回り、マネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びが鈍化予想に反し前月と同水準を維持している。

中東情勢の不透明感を嫌気し、ハンセン指数は安く推移する場面がみられたものの、中盤から上昇の勢いを増した。米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しはなく、「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡の事実上封鎖が長期化すると警戒されている。トランプ米大統領は１４日、イランとの戦争終結合意には条件が整っていないとし、イラン最大の石油輸出拠点カーグ島の再度攻撃を示唆した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が７．９％高、中国自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が７．８％高、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が５．６％高と上げが目立っている。ＢＹＤや小米の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は２．７％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、消費関連が高い。組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が８．７％、スナック・飲料小売の湖南鳴鳴很忙商業連鎖（１７６８／ＨＫ）が７．０％、茶飲料チェーンの四川百茶百道実業（２５５５／ＨＫ）が６．４％、老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）が５．８％、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が５．４％、機能性飲料の東鵬飲料（集団）（９９８０／ＨＫ）が４．０％、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が３．８％ずつ上昇した。

半導体や人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群も物色される。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１８．４％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が８．０％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が７．４％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１４．２％高、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が４．８％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターは安い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が５．３％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．９％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．８％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．３％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．９％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。非鉄や金の金属市況安が逆風となっている。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２６％安の４０８４．７９ポイントで取引を終了した。産金・非鉄が安い。発電、インフラ関連、空運、自動車、エネルギー、保険・証券なども売られた。半面、消費関連は高い。医薬、自動車、不動産、半導体、海運、銀行も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）