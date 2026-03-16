NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

「織田が上洛している隙に尾張と美濃を攻められたのに」過去大河と一線を画す＜黒い家康＞に視聴者興奮

３月15日に放送された第十回「信長上洛」で、稲葉山城に居城をうつした信長。その元へ、足利義昭を擁して上洛するように明智光秀が依頼にやってきます。

当初、小一郎と竹中半兵衛が光秀に応対しましたが、共通して”ある役”を演じた3人が集ったことで興奮する視聴者がチラホラ…。

＊以下第十回のネタバレを含みます。

＜第十回のあらすじ＞

信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。

申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を嫁がせ、和平を結ぶことに。

市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。

”我ら”は一刻も早く織田殿にお会いしたい

今回のドラマ冒頭、稲葉山城に居城をうつした信長の元を、従者を連れた”明智十兵衛光秀”という男が訪れます。

先の将軍で暗殺された足利義輝の弟・義昭の使者だと話す光秀。

対して藤吉郎と半兵衛は、「殿との対面の前に」と岐阜城下を案内しようとします。

すると「いや、我らは一刻も早く織田殿にお会いしたい」と伝えた光秀。

しかし藤吉郎は、信長より案内をするようにじきじきに申し使っている旨を話し、半ば強引に街を案内します。

その地を治めるべきお方が我が主、足利義昭様じゃ

一方で、従者の様子を気にする素振りを見せた半兵衛。

岐阜の繁栄を前にして、「以前来た時とは見違えるようじゃ」と光秀が話すと、得意満面で「関所と座をなくして誰もが商いをできるようになさったのじゃ」「いずれはここが京の都や堺をしのぐ日が来るやもしれませぬぞ」と話した小一郎でしたが、光秀は、我慢できないといった様子でふきだします。

「たとえこの岐阜がいくら栄えようと京や堺には到底及ばぬ。その地を治めるべきお方が我が主、足利義昭様じゃ」と光秀が語ると、苦い顔を見せた藤吉郎。

そのすぐ後ろで、半兵衛は変わらず鋭い眼光のまま、前を見据えるのでした。

視聴者の反応

信長に会いに来た要潤さん演じる光秀に対応した、池松壮亮さん演じる藤吉郎、そして菅田将暉さん演じる半兵衛。

この三人に共通するのはそう、いずれも”仮面ライダー”を演じたことがあるということ。

要潤さんは仮面ライダーアギト（2001年〜）を、菅田将暉さんは仮面ライダーダブル（2009年〜）を、そして池松壮亮さんは映画にて、シン・仮面ライダー（2023年）を演じていらっしゃいました。

その三人が一画面に揃ったとあって、他の作品とは言え、胸を熱くした視聴者が多かったよう。

実際、SNSでは「画角に仮面ライダーしかいないの地味にアツいな」「変身しそうな熱さに痺れました」「大河ドラマで3人のライダーが三つ巴してんの何事」「明智光秀が来たせいで、一箇所に仮面ライダーと仮面ライダーと仮面ライダーがいるすごい画面になってる」「今年の大河あと何人仮面ライダー出るんだよ？山崎の合戦じゃなくてライダーの合戦かよ今年は？」といった声がみられていました。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。