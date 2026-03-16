8回にソト、9回の最後の打者の見逃し三振も…

■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

“頂上決戦”で、まさかの終わり方だった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝でドミニカ共和国代表は米国代表に1-2で惜敗した。9回2死からヘラルド・ペルドモ内野手（ダイヤモンドバックス）が見逃し三振を喫した判定に日本のファンも激怒している。

1点を追う9回2死、フルカウントからペルドモは低めへ落ちる変化球を見送ったが、主審の判定はストライク。ペルドモは信じられないといった様子で大声を張り上げ、ベンチではソトら同僚も怒りの表情をみせていた。

ドミニカ共和国は8回にもソトが“疑惑”の見逃し三振を喫していた。MLB公式サイトのストライクゾーンを9分割した表によれば、どちらも大きく低めへ外れていた。

1点を争う緊迫の展開だっただけに、悔やまれる判定。後味の悪い終わり方に日本のファンも激怒。SNS上には「かわいそすぎる」「ABSチャレンジあったら確実に判定覆る」「多分キレる」「選手たちに同情する」「判定ひどい」「台無しだよ」「クソボールやないかい」と憤慨のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）