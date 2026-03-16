エスターバニー×ルミネエスト新宿がコラボ！ ポップアップストアや特典の配布などを実施
韓国生まれのキャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”とコラボレーションしたイベント「ESTHER BUNNY × LUMINE EST SHINJUKU」が、3月19日（木）〜4月13日（月）の期間、東京・新宿にあるルミネエスト新宿で開催される。
【写真】エスターバニーがモデルに!? 「スライ」などSSコーデを紹介
■テーマは“新生活応援”
今回開催される「ESTHER BUNNY × LUMINE EST SHINJUKU」は、“新生活応援”をテーマに、エスターバニーが持つ「自分を愛そう」「多様な自分を楽しもう」というメッセージを通してさまざまなコンテンツが展開される期間限定のイベント。
期間中は、エスターバニーがモデルになって「スライ」や「ジュエティ」といった17ショップの一押しSSコーディネートを紹介。加えて、対象ショップで1万円以上の買い物をすると、各ショップオリジナルデザインのステッカーがプレゼントされる。
また、ルミネエスト新宿3階南エレベーター前のイベントスペースでは「Esther Bunny POP UP STORE」を開催。「マスコット」や「トートバッグ」などがそろい、購入金額によってノベルティの「クリアカード」や「紙ショッパー」がもらえる。
さらに、ハッピーなメッセージボードが並ぶエッセイパネル展の展示や、デジタルスタンプを集めると限定グッズがゲットできるスペシャルスタンプラリーが行われるほか、4月12日（日）にはエスターバニーの来店イベントも実施予定だ。
【写真】エスターバニーがモデルに!? 「スライ」などSSコーデを紹介
■テーマは“新生活応援”
今回開催される「ESTHER BUNNY × LUMINE EST SHINJUKU」は、“新生活応援”をテーマに、エスターバニーが持つ「自分を愛そう」「多様な自分を楽しもう」というメッセージを通してさまざまなコンテンツが展開される期間限定のイベント。
また、ルミネエスト新宿3階南エレベーター前のイベントスペースでは「Esther Bunny POP UP STORE」を開催。「マスコット」や「トートバッグ」などがそろい、購入金額によってノベルティの「クリアカード」や「紙ショッパー」がもらえる。
さらに、ハッピーなメッセージボードが並ぶエッセイパネル展の展示や、デジタルスタンプを集めると限定グッズがゲットできるスペシャルスタンプラリーが行われるほか、4月12日（日）にはエスターバニーの来店イベントも実施予定だ。