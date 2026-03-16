物価高が続くなか、岐阜市で税込550円の“ワンコインランチ”を17年間据え置いているイタリアンレストランがあります。本格パスタがこの価格。なぜ値上げしないのか、その舞台裏を追いました。

■物価高に逆行する激安ランチ



JR岐阜駅から車で約10分。創業18年目を迎えるイタリアンレストラン「だいにんぐかふぇROSSO」。岐阜市はモーニング激戦区として知られ、「ホットコーヒー」（480円）にボリューム満点の朝食が付く店としても有名です。

そんな店のランチも、やはり驚きの価格でした。 税込550円のランチは日替わりで3種類。すべて注文を受けてから調理しています。ニンニク入りの自家製トマトソースをたっぷり絡めた、ピリ辛の「アラビアータ」。さっぱり食べたい人には、和風パスタの「豚肉と小松菜のバターしょうゆ風味」。さらに女性に人気の「ベーコンとしめじのクリームソース」。本格的な3種類から選べるのが魅力です。

客：

「本当にこのお値段でいいのって。本当においしいので、すごくお得な気分」

別の客：

「このご時世ですごく安い。色々値上がっているので、安く食べられるのはありがたいです」

■17年前から価格は据え置き



小麦粉の価格も高騰するなか、1皿550円のパスタは貴重な存在です。このランチを始めたのはいつ頃なのでしょうか。



店主：

「オープンして1年後ぐらいです。値段は上げずにやっています」

17年前から550円のまま、1度も値上げしていないといいます。しかし近年は材料費の高騰で、利益はほとんど出ていないそうです。値段を上げようとは思わなかったのでしょうか。



店主：

「やはりお客さんが求めているので、やめたくない。“ワンコインランチ”という響きをなくしたくなかった」



この価格に慣れ親しんだ常連のため。そして看板を見て来店する新規客のために、激安価格を守り続けています。

■客の心遣いで支えられるお店



岐阜市がモーニング激戦区であることも影響しています。



店主：

「朝来てモーニング食べて、ずっと話していて、ランチの時間になったらお腹が空いて、ワンコインランチ食べようかって」



モーニングがお得だからこそ、ランチもお得にしないといけない空気があるといいます。



店主：

「値段は上げづらいですね」



これでは経営が成り立たないのでは、と心配になりますが、店内を見ていると、別の動きもありました。

客：

「息子と一緒に来たので、パスタランチです。550円では申し訳ないなと思って」



注文していたのは、サラダやスープ、ドリンク、バゲットまたはライスが付く「パスタランチ」（1130円）。別の客は「手作りカレーランチ」（1070円）を注文していました。



別の客：

「550円では何か安すぎて、本当にいいのかなと思って」

常連客を中心に、「550円では安すぎるから」と別メニューを選ぶ人も少なくありません。その心遣いが、店の利益を支えています。



看板メニューの550円ランチ。店主は、これからも続けていきたいと話しています。



2026年2月16日放送