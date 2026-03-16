日向坂46金村美玖、横浜で展示企画開催決定「多面体のオブジェを使い私の記憶を残す作品」
4月3日〜5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）にて、横浜スタジアムで開催する日向坂46『7回目のひな誕祭』とのコラボレーションが決定した。臨港パークで開催される、入場無料エリア「CENTRAL FIELD」で、CENTRAL×金村美玖による展示企画「記憶の欠片」を開催する。
【写真】陽ざしに照らされた美しい金村美玖
本展では、臨港パークの景観を活かしたランドスケープアートとして、多面的なオブジェクトを会場内に点在させ、それぞれに金村が撮影した写真と、写真から紡がれた言葉を展示。来場者は公園内を歩きながら作品と出会い、写真や言葉を自身の記憶や感情と重ね合わせながら鑑賞することができる。
展示写真の撮影には、ソニーのデジタル一眼カメラ「α」シリーズなどを使用。横浜の自然と調和し、来場者が思わず足を止めたくなる視覚的なランドマークとして、屋外ならではの新しい写真展示を展開する。
■金村美玖(日向坂46) コメント
この度、CENTRAL FIELDにて2度目の写真展示をさせていただくことになりました。
昨年は音や匂いといった体験型のブースで新たな写真展に挑戦させていただきましたが、今年は多面体のオブジェを使い私の記憶を残す作品になっております。
写真と一緒に日記のような文章を添えておりますので、ぜひ考察しながら鑑賞していただけたらうれしいです。
本展では、臨港パークの景観を活かしたランドスケープアートとして、多面的なオブジェクトを会場内に点在させ、それぞれに金村が撮影した写真と、写真から紡がれた言葉を展示。来場者は公園内を歩きながら作品と出会い、写真や言葉を自身の記憶や感情と重ね合わせながら鑑賞することができる。
展示写真の撮影には、ソニーのデジタル一眼カメラ「α」シリーズなどを使用。横浜の自然と調和し、来場者が思わず足を止めたくなる視覚的なランドマークとして、屋外ならではの新しい写真展示を展開する。
■金村美玖(日向坂46) コメント
この度、CENTRAL FIELDにて2度目の写真展示をさせていただくことになりました。
昨年は音や匂いといった体験型のブースで新たな写真展に挑戦させていただきましたが、今年は多面体のオブジェを使い私の記憶を残す作品になっております。
写真と一緒に日記のような文章を添えておりますので、ぜひ考察しながら鑑賞していただけたらうれしいです。