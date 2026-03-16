【ワシントン＝淵上隆悠】米国で放送事業を規制する連邦通信委員会のブレンダン・カー委員長は１４日、Ｘ（旧ツイッター）で、「『フェイクニュース』を流す放送局は免許更新の前に方針を正すべきだ」と述べた。

トランプ大統領が対イラン軍事作戦を巡る報道に不満を述べたＳＮＳ投稿を引用し、政権の意に沿わない報道を行う放送局に「免許はく奪」をちらつかせて圧力をかけている。

トランプ氏の投稿は、米紙ニューヨーク・タイムズなどを名指しし、「我々に戦争に負けてほしいのだろう。ひどい報道は事実と正反対だ」と批判する内容だった。カー氏はこの投稿を紹介し、「放送事業者は、公共の利益のために事業を行わなければ免許を取り消される」と強調した。

このカー氏の主張について、トランプ氏は１５日、「カー氏が、腐敗し、極めて非愛国的な『ニュース』組織の免許を見直そうとしていることに興奮している」とＳＮＳで述べて支持を表明。イランが人工知能（ＡＩ）を使ってつくった虚偽情報を米メディアが流布していると一方的に主張し、「反逆罪で訴追されるべきだ」と訴えた。

トランプ政権はこれまでも、意に沿わない報道を行うテレビ局に放送免許の取り消しを行うと繰り返し脅してきた。一部のメディアに取材制限や巨額の損害賠償訴訟を起こし、報道を制御しようと試みている。