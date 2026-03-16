演歌歌手の梅谷心愛（こころ）が１６日、都内で３ｒｄシングル「星空のルビー」（１８日発売）の新曲発表会を行った。

デビュー日前日に行って以来、２年８か月ぶりの新曲発表会。新曲のタイトルにちなみ、星空の演出ができる結婚式場で全５曲を披露した。

現在１８歳。くすみグレーの着物を着て、初めてバージンロードを歩き「歩き方を一瞬忘れるような緊張感があった。まさかこの年齢で歩くとは」と回顧。歌唱中は星空の下にいるような演出が施され、「ファンの皆さんも、この世界観で楽しんでくださっていたので、こんな素敵な会場で新曲を発表できてよかった」と笑顔を見せた。

３枚目シングルにして初めて歌謡曲に挑戦。はかない恋の情景をドラマチックに歌った一曲だ。「歌詞の世界観としては女性が昔の恋愛を思い出せるような感じ。聴いてくださっている方には、想像しながらその世界に入って聴いていただきたい。曲の世界観は昭和のアイドルみたいな感じなので、女性も男性も懐かしいなと思いながら聞いていただける」と自信を持った。

７月にはデビュー３周年ライブを開催予定で、新曲を足がかりにさらなる飛躍を誓う。今年の意気込みについて漢字一字で表すと、「働」と回答。その心について「１８歳なので体力もどんどんつけてますし、最近ヨガとかも始めたので体力づくりもバッチリ。精いっぱい働ける分だけ働きたいです」と語り、意気込んだ。