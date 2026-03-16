王林、脚線美際立つ黒タイツコーデ披露「大人の色気」「存在感がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの王林が3月15日、自身のInstagramを更新。タイツ姿を披露し、注目を集めている。
【写真】27歳元アイドル「神スタイル」スラリ美脚際立つ黒タイツ姿
王林は「＃おうりんのぬの」とハッシュタグを添え、衣装の写真を複数枚投稿。ファッションブランド「COACH」の青いカーディガンを主役に、引き締まった脚が際立つミニ丈のボトムスに黒のタイツ、パンプスを組み合わせたスタイリングでベンチに腰掛けてアンニュイな表情のショットを公開している。
この投稿には「かっこいい」「存在感がすごい」「神スタイル」「美しい」「大人の色気」「美脚すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元アイドル「神スタイル」スラリ美脚際立つ黒タイツ姿
◆王林、タイツ美脚コーデ披露
王林は「＃おうりんのぬの」とハッシュタグを添え、衣装の写真を複数枚投稿。ファッションブランド「COACH」の青いカーディガンを主役に、引き締まった脚が際立つミニ丈のボトムスに黒のタイツ、パンプスを組み合わせたスタイリングでベンチに腰掛けてアンニュイな表情のショットを公開している。
◆王林の投稿に反響
この投稿には「かっこいい」「存在感がすごい」「神スタイル」「美しい」「大人の色気」「美脚すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】