物価高が続くなか、名古屋市中川区で650円ランチを続ける焼き鳥店があります。ボリューム満点でご飯大盛り無料。なぜこの価格が実現できるのか、激安の秘密を取材しました。

■激安ランチを続ける焼き鳥店



名古屋市中川区、JR八田駅近くの住宅街にある、創業27年の「焼とり 大山」。地元・愛知の食材や味付けにこだわる店です。

看板メニューの焼き鳥は、柔らかくジューシーな愛知県産「錦爽鶏」を使用。赤味噌とネギをたっぷりかけた「名古屋風焼きとり」（2本528円）や、手作りの「つくね」（2本385円）など、全部で24種類が揃います。

一品料理も充実。鶏肉やつくね、野菜がたっぷり入った「湯豆腐」（495円）、「若どりの串カツ」（2本204円）、奥様お手製の「らっきょ」（286円）などが人気です。

■650円日替わりランチの人気ぶり



ランチタイムは、開店直後からほぼ満席に。



客：

「一宮から」

別の客：

「安城の方から」

地元客だけでなく、市外から通うファンのお目当ても「お楽しみ日替わりランチ」（650円）です。 この日は、錦爽鶏の胸肉を使った揚げたてカツが4枚に、唐揚げが2つ。さらにご飯、サラダ、赤だしが付いて650円。しかもご飯は大盛り無料です。



日替わりは毎日2種類。この日は味噌おでんバージョンも登場。赤みそでじっくり煮込んだ揚げカツや鶏皮など5つの味が楽しめます。

客：

「これだけのボリュームは、他の店にはない」

別の客：

「おいしくて、財布に優しいです」

ランチは日替わり以外にも、奥三河鶏のもも肉を使った「ステーキ丼」（890円）や、「あんかけカレースパセット」（980円）なども人気です。

■激安価格を支える秘密



なぜこれほどお値打ちに提供できるのでしょうか。



店主：

「店は自宅なので家賃がかからないし、夫婦でやっているので」



店舗兼住宅のため固定費を抑えられ、夫婦で店を切り盛りしているため、人件費も最小限に。さらに。

店主：

「お米は、親戚の農家さんから玄米でお値打ちに。それは大きいですね」



ランチに欠かせない米も、親戚から仕入れることでコストダウンを実現しています。



店主：

「自家製のらっきょう、はちみつレモン酢、柚子のジャム。シソから乾燥させて赤シソのふりかけを作り、ランチのご飯にのせたり。休みの日に作っています」



できるものはすべて手作り。タレや調味料、小鉢まで自家製にすることで、徹底的にコストを抑えています。

店主：

「650円はまだまだ続けるつもりでいます」



物価高の時代にあっても、地域に寄り添う価格と味を守り続ける焼き鳥店。その努力と工夫が、650円ランチを支えています。



2026年2月16日放送