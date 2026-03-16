通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１１．３５％、介入警戒や日銀決定会合イベント控えて

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.35　9.66　9.60　9.73
1MO　10.22　8.08　8.92　8.47
3MO　10.02　7.59　8.99　8.21
6MO　9.93　7.41　9.02　8.21
9MO　9.95　7.41　9.08　8.29
1YR　9.82　7.35　9.06　8.27

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.51　14.21　9.76
1MO　9.60　11.85　8.61
3MO　9.70　11.02　8.30
6MO　9.81　10.73　8.32
9MO　9.88　10.66　8.37
1YR　9.82　10.47　8.31
東京時間16:31現在　参考値

　ドル円１週間は１１．３５％と１カ月以降のより長期間よりも高い水準で推移している。ドル円スポットが160円の節目を意識する水準となっており、政府・日銀による介入実施への警戒感が広がっている。また、19日には日銀金融政策決定会合の結果発表が予定されており、米欧英などとともに中銀の動向がイベントリスクとなっている。