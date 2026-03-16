通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．３５％、介入警戒や日銀決定会合イベント控えて 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．３５％、介入警戒や日銀決定会合イベント控えて

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．３５％、介入警戒や日銀決定会合イベント控えて



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 11.35 9.66 9.60 9.73

1MO 10.22 8.08 8.92 8.47

3MO 10.02 7.59 8.99 8.21

6MO 9.93 7.41 9.02 8.21

9MO 9.95 7.41 9.08 8.29

1YR 9.82 7.35 9.06 8.27





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 10.51 14.21 9.76

1MO 9.60 11.85 8.61

3MO 9.70 11.02 8.30

6MO 9.81 10.73 8.32

9MO 9.88 10.66 8.37

1YR 9.82 10.47 8.31

東京時間16:31現在 参考値



ドル円１週間は１１．３５％と１カ月以降のより長期間よりも高い水準で推移している。ドル円スポットが160円の節目を意識する水準となっており、政府・日銀による介入実施への警戒感が広がっている。また、19日には日銀金融政策決定会合の結果発表が予定されており、米欧英などとともに中銀の動向がイベントリスクとなっている。

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