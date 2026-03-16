【新華社ウルムチ3月16日】中国新疆ウイグル自治区の各地で春の農作業の準備が進む中、バインゴリン・モンゴル自治州且末（チャルチャン）県では、砂漠で栽培されている1万ムー（約667ヘクタール）を超える大螭（だいうん）が収穫期を迎えた。

大螭はニクジュヨウ属の薬用植物で、乾燥に強い低木の梭梭（ソウソウ）やギョリュウの根に寄生して育つ。高い薬効から「砂漠のニンジン」とも呼ばれている。

タクラマカン砂漠の南東部に位置し、三方を砂漠に囲まれているチャルチャン県は、市街地への砂漠浸食を防ぐため、1998年から防砂・治砂事業を推進してきた。その一環として、防砂植物であるソウソウの根の近くに大螭を植え付ける取り組みを段階的に進めた結果、環境保全と経済効果の双方でウィンウィンを実現した。

農林業関連の地元企業、新疆鵬程生態農業科技発展の責任者、周小珂（しゅう・しょうか）さんによると、2025年の大螭の収穫高は770トン、収入は680万元（1元＝23円）に達した。今年は930トンの収穫を見込んでいるという。

県内の大螭の栽培面積は現在10万3800ムー（約6920ヘクタール）に上り、30年には15万ムー（1万ヘクタール）に達すると見込まれている。（記者/宿伝義）