明日の株式相場に向けて＝中銀と中東に縛られない仕手系材料株相場
週明け１６日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６８円安の５万３７５１円と３日続落。相変わらず不安定な地合いで、きょうも上下に揺れまくるジェットコースター相場となった。きょうは取引開始前から大幅安やむなしというムードで、これは朝方６時現在の日経２２５先物が粛然と弱気優勢の地合いを映していた。ところが寄り前１５分に先物取引が再開された途端に強調展開に変わった。これに追随して寄り付きから日経平均はプラスでスタートするかと思われたが結局軟調なスタートとなり、キツネにつままれたような気持ちで眺めているうちに、ワンテンポおいて急速に上値慕いの展開に変わるという不可解な値動き。しかし、日経平均は午前９時１８分に５万４０００円台回復を指呼の間に捉えたところで、買い注文の弾切れを思わせる失速に転じた。以下は下げ一貫で前引けは６８０円あまりの下落で前場の安値圏で着地。前場の騰落幅は８７０円に達した。
材料不足のなか、ＡＩを仕切り役とする自動運転相場は後場も続いた。後場寄りから下げ幅をにわかに縮小する展開で、何か材料が出たのかとキョロキョロしているうちに放物線を描いて再び下値を探りに行く展開に変わった。ニュースヘッドラインを追うまでもなく、ＥＴＦを含めたデイトレードでの全体指数売買は、ほとんど意味不明の上下動に凌駕されるような相場環境にある。１日を通じた値動きを５分足チャートで見ると、ＡＩが無作為に一筆書きをしたような曲線を形成し、前場は安値圏がゴールで、後場は高値圏で着地させるというルールだけが最初から存在していたような無機質なトレンドが描かれている。
今、最も株式市場が気にしているのはＷＴＩ原油に代表される原油先物価格の動向だ。全体指数は為替にリンクさせて動く時もあれば長期金利にリンクさせるケースもある。今はまぎれもなく原油である。原油価格の上昇がコストプッシュ型のインフレ効果をもたらすのは自明だが、一方で米国をはじめとする世界景気は決して盤石とはいえない状況が浮き彫りとなっている。原油高騰というマテリアルな物価上昇圧力の傍らで、ＡＩエージェントの進化が、ホワイトカラーの大規模な雇用調整圧力をもたらすようになってきたことは不気味である。この２つの事象が導き出す方程式の答えが「スタグフレーション」であり、現実にはまだ警戒するには時期尚早にも思えるが、メディアには既にこのワードが頻繁に踊り始めている。
今週は日銀の金融政策決定会合、米ＦＯＭＣ、ＥＣＢ理事会など中銀ウィークとなるが、今の環境下で各国中銀の舵取りは難しい。米国ではトランプ米政権の金融緩和に向けた露骨な圧力がＦＲＢにかかっていたが、原油高によるインフレ効果を無視して利下げのカードを切れば、それは物価上昇の火を燃えたぎらせることにもなりかねない。では、日銀はどうか。当然ながら今回は据え置きが予想されるが、問題はフォワードガイダンスで植田日銀総裁の記者会見がそれを伝えるチャネルとして注目される。タカ派的なニュアンスを示すとすれば、次回以降の決定会合で利上げへの動きを意識せざるを得なくなる。
ＥＣＢも現状維持が濃厚だが、少なくとも年内利下げ期待はおおむね霧消したような状況といえる。更にあす１７日に政策金利を決定する豪中央銀行に関しては、今回利上げに動く可能性も十分あり得るとみられている。市場関係者いわく「景気が弱いとみれば、少々の物価上昇局面でも利上げは見送るはず。今、中央銀行のタカ派シフトをはやすのは売り方のポジショントークの要素が強い」（生保系エコノミスト）とするが、果たしてどうか。日米ともに３月に入ってから１０年債利回りの上昇ピッチが急である。今週は中東情勢を横にらみに各国中央銀行の一挙手一投足に耳目が集まる。
材料不足のなか、ＡＩを仕切り役とする自動運転相場は後場も続いた。後場寄りから下げ幅をにわかに縮小する展開で、何か材料が出たのかとキョロキョロしているうちに放物線を描いて再び下値を探りに行く展開に変わった。ニュースヘッドラインを追うまでもなく、ＥＴＦを含めたデイトレードでの全体指数売買は、ほとんど意味不明の上下動に凌駕されるような相場環境にある。１日を通じた値動きを５分足チャートで見ると、ＡＩが無作為に一筆書きをしたような曲線を形成し、前場は安値圏がゴールで、後場は高値圏で着地させるというルールだけが最初から存在していたような無機質なトレンドが描かれている。
今、最も株式市場が気にしているのはＷＴＩ原油に代表される原油先物価格の動向だ。全体指数は為替にリンクさせて動く時もあれば長期金利にリンクさせるケースもある。今はまぎれもなく原油である。原油価格の上昇がコストプッシュ型のインフレ効果をもたらすのは自明だが、一方で米国をはじめとする世界景気は決して盤石とはいえない状況が浮き彫りとなっている。原油高騰というマテリアルな物価上昇圧力の傍らで、ＡＩエージェントの進化が、ホワイトカラーの大規模な雇用調整圧力をもたらすようになってきたことは不気味である。この２つの事象が導き出す方程式の答えが「スタグフレーション」であり、現実にはまだ警戒するには時期尚早にも思えるが、メディアには既にこのワードが頻繁に踊り始めている。
今週は日銀の金融政策決定会合、米ＦＯＭＣ、ＥＣＢ理事会など中銀ウィークとなるが、今の環境下で各国中銀の舵取りは難しい。米国ではトランプ米政権の金融緩和に向けた露骨な圧力がＦＲＢにかかっていたが、原油高によるインフレ効果を無視して利下げのカードを切れば、それは物価上昇の火を燃えたぎらせることにもなりかねない。では、日銀はどうか。当然ながら今回は据え置きが予想されるが、問題はフォワードガイダンスで植田日銀総裁の記者会見がそれを伝えるチャネルとして注目される。タカ派的なニュアンスを示すとすれば、次回以降の決定会合で利上げへの動きを意識せざるを得なくなる。
ＥＣＢも現状維持が濃厚だが、少なくとも年内利下げ期待はおおむね霧消したような状況といえる。更にあす１７日に政策金利を決定する豪中央銀行に関しては、今回利上げに動く可能性も十分あり得るとみられている。市場関係者いわく「景気が弱いとみれば、少々の物価上昇局面でも利上げは見送るはず。今、中央銀行のタカ派シフトをはやすのは売り方のポジショントークの要素が強い」（生保系エコノミスト）とするが、果たしてどうか。日米ともに３月に入ってから１０年債利回りの上昇ピッチが急である。今週は中東情勢を横にらみに各国中央銀行の一挙手一投足に耳目が集まる。