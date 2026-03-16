FC東京が公式戦のPK戦30回連続成功!! 清水は4度目で百年構想リーグ初PK勝ち
シーズン移行に伴うハーフシーズンのJリーグ特別大会「百年構想リーグ」は14日と15日に第6節を開催した。引き分けの場合に行われるPK戦はJ1で2試合、J2・J3で2試合の合計4試合とここまでで最も少ない週になった。
J1ではFC東京が今季のJリーグ全体で一番乗りとなるPK戦での3勝目を掴んだ。水戸ホーリーホックとの一戦を1-1で終えると、PK戦を6-5で制して勝ち点2を獲得。ここまでPK戦は3試合全勝となっている。さらに2018年の天皇杯でモンテディオ山形に敗れて以降、公式戦のPK戦5連勝で30回連続のキック成功と無類の強さを見せている。
清水エスパルスはファジアーノ岡山にPK4-2で勝利。Jリーグ唯一のPK戦3敗となっていたなか、4試合目で今季初のPK戦勝利を収めた。
高体連出身選手の方がPK戦が得意とする意見もあるが、今節の高校出身別のデータでは高体連出身のキッカーが18人登場して14人成功で成功率は77.8%、JFAアカデミー福島を含むユース出身者は16人がキッカーを務めて14人成功で成功率は87.5%、海外出身選手は4人全員成功だった。
シーズン累計では高体連出身選手は247回中193回成功で成功率78.1%、ユース出身選手は194回中154回成功で成功率79.4%、海外出身選手は54回中48回成功で成功率88.9%。全体の成功率は79.8%となっている。
※選手名横カッコ内は高校時代の所属チーム、⭐︎=先攻
▽⭐︎水戸 1-1(PK5-6) FC東京
水戸GK西川幸之介(広島皆実高)/6本0セーブ
FC東京GKキム・スンギュ(海外)/6本0セーブ1枠外
水戸成功:MF大崎航詩(東海大仰星高)、MF山本隼大(名古屋高)、DF大森渚生(東京Vユース)、MF鳥海芳樹(桐光学園高)、DF板倉健太(山梨学院高)
水戸失敗:FW多田圭佑(矢板中央高)
FC東京成功:DFアレクサンダー・ショルツ(海外)、MF山田楓喜(京都U-18)、MF遠藤渓太(横浜FMユース)、MF小泉慶(流通経済大柏高)、DF室屋成(青森山田高)、DF橋本健人(横浜FCユース)
FC東京失敗:なし
▽清水 1-1(PK4-2) 岡山⭐︎
清水GK梅田透吾(清水ユース)/4本2セーブ
岡山GKレナート・モーザー(海外)/4本0セーブ
清水成功:FWオ・セフン(海外)、FW北川航也(清水ユース)、MFマテウス・ブエノ(海外)、FW千葉寛汰(清水ユース)
清水失敗:なし
岡山成功:FW一美和成(大津高)、FWウェリック・ポポ(海外)
岡山失敗:MF木村太哉(札幌大谷高)、MF松本昌也(JFAアカデミー福島)
▽奈良 0-0(PK2-4) 新潟⭐︎
奈良GKマルク・ヴィト(海外)/4本0セーブ
新潟GKバウマン(海外)/4本0セーブ2枠外
奈良成功:FW望月想空(関西学院高)、MF後藤卓磨(徳島ユース)
奈良失敗:FW岡崎大志郎(西武台高)、FW関口智也(奈良ユース)
新潟成功:DF藤原奏哉(ルーテル学院高)、DF佐藤海宏(鹿島ユース)、FW小野裕二(横浜FMユース)、DF舞行龍ジェームズ(成立学園高)
新潟失敗:なし
▽⭐︎琉球 1-1(PK4-5)山口
琉球GK佐藤久弥(東京Vユース)/5本0セーブ
山口GK飯田雅浩(青森山田高)/5本1セーブ
琉球成功:MF佐藤未勇(東北学院高)、DF菊地脩太(清水ユース)、FW上野瑶介(JFAアカデミー福島)、MF堀内颯人(奈良育英高)
琉球失敗:MF井堀二昭(静岡学園高)
山口成功:MF中島賢星(東福岡高)、MF輪笠祐士(FC東京U-18)、FW藤岡浩介(日章学園高)、FW末永透瑛(山口U-18)、MF小林成豪(神戸U-18)
山口失敗:なし
J1ではFC東京が今季のJリーグ全体で一番乗りとなるPK戦での3勝目を掴んだ。水戸ホーリーホックとの一戦を1-1で終えると、PK戦を6-5で制して勝ち点2を獲得。ここまでPK戦は3試合全勝となっている。さらに2018年の天皇杯でモンテディオ山形に敗れて以降、公式戦のPK戦5連勝で30回連続のキック成功と無類の強さを見せている。
高体連出身選手の方がPK戦が得意とする意見もあるが、今節の高校出身別のデータでは高体連出身のキッカーが18人登場して14人成功で成功率は77.8%、JFAアカデミー福島を含むユース出身者は16人がキッカーを務めて14人成功で成功率は87.5%、海外出身選手は4人全員成功だった。
シーズン累計では高体連出身選手は247回中193回成功で成功率78.1%、ユース出身選手は194回中154回成功で成功率79.4%、海外出身選手は54回中48回成功で成功率88.9%。全体の成功率は79.8%となっている。
※選手名横カッコ内は高校時代の所属チーム、⭐︎=先攻
▽⭐︎水戸 1-1(PK5-6) FC東京
水戸GK西川幸之介(広島皆実高)/6本0セーブ
FC東京GKキム・スンギュ(海外)/6本0セーブ1枠外
水戸成功:MF大崎航詩(東海大仰星高)、MF山本隼大(名古屋高)、DF大森渚生(東京Vユース)、MF鳥海芳樹(桐光学園高)、DF板倉健太(山梨学院高)
水戸失敗:FW多田圭佑(矢板中央高)
FC東京成功:DFアレクサンダー・ショルツ(海外)、MF山田楓喜(京都U-18)、MF遠藤渓太(横浜FMユース)、MF小泉慶(流通経済大柏高)、DF室屋成(青森山田高)、DF橋本健人(横浜FCユース)
FC東京失敗:なし
▽清水 1-1(PK4-2) 岡山⭐︎
清水GK梅田透吾(清水ユース)/4本2セーブ
岡山GKレナート・モーザー(海外)/4本0セーブ
清水成功:FWオ・セフン(海外)、FW北川航也(清水ユース)、MFマテウス・ブエノ(海外)、FW千葉寛汰(清水ユース)
清水失敗:なし
岡山成功:FW一美和成(大津高)、FWウェリック・ポポ(海外)
岡山失敗:MF木村太哉(札幌大谷高)、MF松本昌也(JFAアカデミー福島)
▽奈良 0-0(PK2-4) 新潟⭐︎
奈良GKマルク・ヴィト(海外)/4本0セーブ
新潟GKバウマン(海外)/4本0セーブ2枠外
奈良成功:FW望月想空(関西学院高)、MF後藤卓磨(徳島ユース)
奈良失敗:FW岡崎大志郎(西武台高)、FW関口智也(奈良ユース)
新潟成功:DF藤原奏哉(ルーテル学院高)、DF佐藤海宏(鹿島ユース)、FW小野裕二(横浜FMユース)、DF舞行龍ジェームズ(成立学園高)
新潟失敗:なし
▽⭐︎琉球 1-1(PK4-5)山口
琉球GK佐藤久弥(東京Vユース)/5本0セーブ
山口GK飯田雅浩(青森山田高)/5本1セーブ
琉球成功:MF佐藤未勇(東北学院高)、DF菊地脩太(清水ユース)、FW上野瑶介(JFAアカデミー福島)、MF堀内颯人(奈良育英高)
琉球失敗:MF井堀二昭(静岡学園高)
山口成功:MF中島賢星(東福岡高)、MF輪笠祐士(FC東京U-18)、FW藤岡浩介(日章学園高)、FW末永透瑛(山口U-18)、MF小林成豪(神戸U-18)
山口失敗:なし