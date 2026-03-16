韓国カプセルホテル火災で重体の日本人女性、現在も意識戻らず　被災者の大半がBTSライブ観覧目的の外国人観光客

韓国ソウルのカプセルホテルで発生した火災により重傷を負った50代の日本人女性が、現在も意識不明の状態が続いている。

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3月16日、警察と消防当局によると、ソウル中区小公洞（チュング・ソゴンドン）のカプセルホテルで発生した火災で重傷を負った外国人宿泊客3人のうち、日本国籍の50代女性1人が現在も重体であることがわかった。

今回の火災による被災者120人のうち85人は、中区役所が用意した臨時宿泊施設に滞在しており、その多くが21日に光化門（クァンファムン）広場で開催されるBTSのライブなどを観覧するために訪韓した外国人観光客であることが確認された。

警察庁の関係者はこの日の定例会見で、「1次鑑識の結果、カプセル型の客室が密集している空間の特定地点が、集中的に焼失していることを確認した」とし、「その地点を発火点と見て、本日2次合同鑑識を行い、正確な原因を究明する予定だ」と明らかにした。

現時点で放火の可能性は低いと見られているが、当局は目撃者の証言をもとに火災当時の状況を再現し、あらゆる可能性を排除せずに調査を進めている。

今回の事故を受けて、韓国政府による安全管理対策も強化される。

行政安全部（日本の総務省に相当）はソウル市内の宿泊施設5481カ所を対象に、19日まで緊急安全点検を実施すると発表した。

特に、事故が発生したカプセル型の宿泊施設45カ所や、外国人利用客が多い鐘路区（チョンノグ）・中区に位置する宿泊施設については、消防設備の作動状況や避難経路の確保状態を集中的に点検する方針だ。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

韓国政府は点検結果を踏まえ、文化体育観光部や保健福祉部などの関係機関と協議し、狭小で密集した構造を持つ宿泊施設の管理体系および関連制度の改善を進める計画だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）