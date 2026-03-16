全国保証 <7164> [東証Ｐ] が3月16日大引け後(17:10)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の451億円→460億円(前期は445億円)に2.0％上方修正し、増益率が1.3％増→3.3％増に拡大し、従来の14期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の282億円→291億円(前年同期は280億円)に3.2％増額し、増益率が0.7％増→3.9％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の115円→120円(前期は1→2の株式分割前で212円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の主力事業である住宅ローン保証事業において、保険関連収益の下振れなどを要因として、営業収益は前回予想を下回ったものの、営業外費用の下振れや有価証券運用益等の増加により、経常利益は概ね当初予想どおりに推移する見込みとなりました。これに加えて、2026年２月27日付で公表した株式会社インテリックスホールディングスの株式取得に伴い、営業外収益（持分法による投資利益）を計上する見込みとなったことから、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が、前回発表予想を上回ることが見込まれるため、業績予想を修正いたします。 なお、当該株式取得は３月17日を予定しており、実際に計上される金額は取得原価配分の結果等により変動する可能性があります。



当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題の一つとして捉えており、強固な財務基盤の構築に必要な内部留保を確保しつつ、経営全般を総合的に勘案のうえ安定的・継続的に配当を行うことを基本方針としております。 上記方針に基づき、2026年３月期通期業績予想が前回発表予想を上回る見込みとなったことを踏まえ、１株当たり期末配当予想を、前回予想の70円00銭から５円増額し、75円00銭に修正いたします。（注）本資料に記載されている予想数値は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績数値は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

