

3月第2週の上昇率ランキングの1位と2位のファンドは、3月第2週に純資産の大半が解約となっており、信託財産留保額が基準価額を押し上げたものと思われます。3位は前週と同じく、WTI原油価格に連動して投資成果を目指す「ＵＢＳ原油先物ファンド」となっています。



下落率ランキング上位ファンドの主な下落要因は配金の支払いによるものです。「三菱ＵＦＪスタイルセレクト・グロースファンド（飛躍）」は1800円、「三菱ＵＦＪスタイルセレクト・ブレンドファンド（潮流）」は2100円、「三菱ＵＦＪスタイルセレクト・バリューファンド（変革）」は2200円を、期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +110.10％ 楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞

運用会社:楽天投信投資顧問



2位 +50.46％ 楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略ファンド＜ラップ向け＞

運用会社:楽天投信投資顧問



3位 +15.29％ ＵＢＳ原油先物ファンド

運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -14.20％ 三菱ＵＦＪスタイルセレクト・グロースファンド（飛躍）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 -14.11％ 三菱ＵＦＪスタイルセレクト・ブレンドファンド（潮流）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 -13.76％ 三菱ＵＦＪスタイルセレクト・バリューファンド（変革）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント





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