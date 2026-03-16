中島みゆき、NHKで“ラジオのような”音楽特番3・21放送 写真＆コメント解禁「相変わらず変わったことやるな〜とご覧いただけたら」
NHKの音楽特番『NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト』が3月21日午後8時から放送される。放送に先立って写真とコメントが解禁された。
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇るシンガーソングライターの中島みゆき。2018年を最後に本格的なDJを行うことはなかったが、久しぶりのDJをテレビで披露する。視聴者から曲のリクエストと、その曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するいわば“ラジオのようなテレビ”を届ける。
リクエスト曲は、コンサートの映像やミュージックビデオ、テレビでの歌唱などから紹介。人々の人生に寄り添ってきた名曲の数々を目で楽しみ、中島のおしゃべりを耳で堪能できる貴重な番組となる。
なお、放送予定曲は「時代」、「地上の星」、「麦の唄」、「ファイト！」他
■中島みゆきコメント
この番組はラジオのようなテレビです。なんのこっちゃ？と思われていることでしょうが 私が皆さんからのリクエストを紹介すると、その曲の映像が流れるというまさにラジオのようなテレビ番組です。しゃべってる私の姿は出ませんので、あしからず。相変わらず変わったことやるな〜とご覧いただけたら幸いです。
■放送予定
3月21日（土） 後8：00〜後8：53＜NHK総合＞
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇るシンガーソングライターの中島みゆき。2018年を最後に本格的なDJを行うことはなかったが、久しぶりのDJをテレビで披露する。視聴者から曲のリクエストと、その曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するいわば“ラジオのようなテレビ”を届ける。
なお、放送予定曲は「時代」、「地上の星」、「麦の唄」、「ファイト！」他
■中島みゆきコメント
この番組はラジオのようなテレビです。なんのこっちゃ？と思われていることでしょうが 私が皆さんからのリクエストを紹介すると、その曲の映像が流れるというまさにラジオのようなテレビ番組です。しゃべってる私の姿は出ませんので、あしからず。相変わらず変わったことやるな〜とご覧いただけたら幸いです。
■放送予定
3月21日（土） 後8：00〜後8：53＜NHK総合＞