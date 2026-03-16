石田ゆり子、赤ちゃんに絵本を読み聞かせする“癒やし動画”を公開 新鮮な姿に大反響「尊い光景」「なんて贅沢な」
俳優・石田ゆり子（56）が16日、自身のインスタグラムを更新。幼い子どもに優しい声で絵本の読み聞かせをする、ほほ笑ましい姿を公開した。
【動画】「尊い光景に涙出ます」1歳女の子に絵本を読み聞かせする石田ゆり子
石田は「少し前のことですが ちいさいひとに絵本を読み聞かせ」とつづり、1歳を迎えた知人の孫に読み聞かせをする姿を動画で披露。「おーい」と声を掛ける姿や優しく子どもに語りかける姿などが捉えられている。
続けて「赤ちゃんの持つ透明で明るいパワー、いただきました。ありがとねすーちゃん」とコメントし、子どもをあやす新たな一面をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「読み聞かせしてるゆり子さんすごく新鮮で尊いです」「尊い光景に涙出ます」「ゆり子さんに読んでもらえて羨ましい」「穏やかな時間」「なんて贅沢な」などと反響が集まっていた。
【動画】「尊い光景に涙出ます」1歳女の子に絵本を読み聞かせする石田ゆり子
石田は「少し前のことですが ちいさいひとに絵本を読み聞かせ」とつづり、1歳を迎えた知人の孫に読み聞かせをする姿を動画で披露。「おーい」と声を掛ける姿や優しく子どもに語りかける姿などが捉えられている。
続けて「赤ちゃんの持つ透明で明るいパワー、いただきました。ありがとねすーちゃん」とコメントし、子どもをあやす新たな一面をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「読み聞かせしてるゆり子さんすごく新鮮で尊いです」「尊い光景に涙出ます」「ゆり子さんに読んでもらえて羨ましい」「穏やかな時間」「なんて贅沢な」などと反響が集まっていた。