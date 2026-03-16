京都発の3人組バンドKI_ENが4月1日、2026年第一弾リリース作品となる5thシングル「春風」をリリースすることが発表となった。

楽曲「春風」は、ライブ定番の前向きなアップテンポナンバーだ。過去の別れや後悔を受け止めながら、それらすべてを糧に“今”を生きていく姿を描いた春ソング。新たな季節の始まりに寄り添い、KI_ENの現在地を鮮やかに刻む一曲として届けられる。同楽曲は、3月20日24:30から京都α-STATIONで放送中の自身のレギュラーラジオ番組『OTABI STATION』にて初オンエアされる予定だ。

さらに、東京・大阪・名古屋の3都市で開催される無料招待制ショーケースライブ＜TIGET presents RESONANCE - LIVE 2026 -」 への出演も決定。同ショーケースは2026年注目のニューカマーアーティスト3組が出演するもので、これからのシーンを担うアーティストたちの“今”を体感できる貴重な機会となる。チケットの一次申し込みは3月29日23:59 まで。

■5thシングル「春風」

2026年4月1日(水)配信開始

※レギュラーラジオ番組 『OTABI STATION』にて初オンエア

京都α-STATION：3月20日(金祝)24:30〜

■＜TIGET presents RESONANCE - LIVE 2026＞

4月28日(火) 愛知・名古屋HeartLand

open18:30 / start19:00

4月29日(水祝) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open12:00 / start12:30

5月01日(金) 東京・下北沢MOSAiC

open18:30 / start19:00

出演：KI_EN / 名無し之太郎 / Fluffy (※五十音順)

詳細：https://event.tiget.net/resonancelive2026