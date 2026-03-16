XGの自身2度目となるワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞の福井公演が、3月14日(土)にサンドーム福井にて開催された。

1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げた本ツアーは、これまでに横浜3公演(Kアリーナ)、大阪2公演(大阪城ホール)、名古屋2公演(IGアリーナ)を開催し、計約11万人を動員するなど各地で大きな熱狂を生み出してきた。

今回の福井公演もこれまでの公演と同様に、革新的な衣装に身を包んだメンバーが圧倒的なパフォーマンスで終始オーディエンスを魅了。最新アルバム収録曲を中心に、ライヴオリジナルアレンジも織り交ぜた代表曲も含む全24曲を披露し、最初から最後まで一瞬たりとも観客の視線と心を離さず、約1万人を動員した会場を深い陶酔へと導いた。

また、本公演のアンコールでは、MCにてメンバー1人1人がファンへ向けて感謝の想いを伝えた。

JURIN 「今夜この最高に美しい宇宙時間を一緒に作ってくださり、本当にありがとうございました」

HARVEY「改めてALPHAZの愛を感じることができ、本当に幸せです」

CHISA 「嬉しい時も、苦しい時も、どんな瞬間も乗り超えて、私たちはここに立っています」

JURIA「そしてその隣には、いつもALPHAZがいてくれました」

HINATA「みなさんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます」

COCONA「私たちは止まらず、これからもずっと走り続けます。」

MAYA「これからもALPHAZと一緒に素敵な景色を見たいです」

そしてアンコールのラストには、XGが練習生時代から聴いていた、思い入れの深い楽曲「JUST STAND UP!」（Artists Stand Up To Cancerのカバー）をサプライズで披露。ステージ上で力強く届けられた「何があってもうまくいく」「諦めないで」といったメッセージ性あふれる歌詞は、幾多の挑戦を乗り越えてきた現在のXGメンバーの境地や想いと重なり、会場は大きな感動と温かな拍手に包まれ、ステージは幕を閉じた。このパフォーマンスはYouTubeでも生配信が行われ、国内外のファンから多くの反響が寄せられている。

メンバーは最後に「ALPHAZ、大好きー！」と述べ、温かな空気に包まれた福井公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞は、この後宮城、兵庫、福岡、東京を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定だ。

＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞

■JAPAN

2026/02/06(金)07(土)08(日) 【横浜】Kアリーナ横浜

2026/02/17(火)18(水) 【大阪】大阪城ホール

2026/02/21(土)22日(日)【名古屋】IGアリーナ

2026/03/14(土)【福井】サンドーム福井

2026/03/20(金・祝)【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ

2026/03/25(水)26日(木)【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026/04/04(土)05(日)【福岡】北九州メッセ

2026/04/10(金)11(土)12(日) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/