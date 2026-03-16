クリス・ヘムズワースが来日！ プライベートで3年連続、夫婦ショット＆子どもたちのスノボ姿をシェア
「アベンジャーズ」シリーズのマイティ・ソー役で知られるクリス・ヘムズワースが、3年連続でプライベートの来日を果たしたようだ。インスタグラムにて、「今週の日本での楽しいひと時」とキャプションをつけ、滞在中の写真や映像をシェアした。
【写真】クリヘム一家来日！ 観光ショット＆子どもたちのスノボがすごい
2024年1月、昨年3月に続き、クリスは今年も妻で女優のエルサ・パタキーや、13歳の娘インディア・ローズ、11歳の双子サーシャとトリスタンとともに来日。北海道ニセコでスノーボードを楽しんだほか、東京で観光もしたようだ。
スノーボードの大技を決める子どもたちの姿や、羊蹄山をバックにエルサとポーズを取るショット、スノボウェアのままラーメンを囲む一家、渋谷センター街や原宿で撮影された写真などがシェアされた。
クリスが一家で来日するのは少なくとも3年連続。2024年1月には東京でチームラボなどを訪れ、新幹線で長野に移動して温泉を満喫。2025年3月には、東京で築地や渋谷のドン・キホーテ、皇居、ブタカフェなどを体験し、やはりニセコでスキー＆スノーボードを楽しんでいた。
ファンからは、「子どもたちが凄い！」と感心する声が寄せられているほか、日本からも「ようこそ日本へ」「めっちゃ良い写真」「日本に来てくれてありがとうございます」「日本によく来てくれてるのになんで会えないの」などとコメントが寄せられている。
なおクリスの子どもたちの運動神経は抜群で、これまでもサーフィンで波を乗りこなす姿や、モトクロスで山の中を疾走する様子などをシェア。また昨年2月には、子どもたちのウィンタースポーツのスキルを称賛し、「僕は山の人間じゃないと思わせてくる」と、ジョーク交じりに語っていた。
引用：「クリス・ヘムズワース」Instagram（＠chrishemsworth）
【写真】クリヘム一家来日！ 観光ショット＆子どもたちのスノボがすごい
2024年1月、昨年3月に続き、クリスは今年も妻で女優のエルサ・パタキーや、13歳の娘インディア・ローズ、11歳の双子サーシャとトリスタンとともに来日。北海道ニセコでスノーボードを楽しんだほか、東京で観光もしたようだ。
クリスが一家で来日するのは少なくとも3年連続。2024年1月には東京でチームラボなどを訪れ、新幹線で長野に移動して温泉を満喫。2025年3月には、東京で築地や渋谷のドン・キホーテ、皇居、ブタカフェなどを体験し、やはりニセコでスキー＆スノーボードを楽しんでいた。
ファンからは、「子どもたちが凄い！」と感心する声が寄せられているほか、日本からも「ようこそ日本へ」「めっちゃ良い写真」「日本に来てくれてありがとうございます」「日本によく来てくれてるのになんで会えないの」などとコメントが寄せられている。
なおクリスの子どもたちの運動神経は抜群で、これまでもサーフィンで波を乗りこなす姿や、モトクロスで山の中を疾走する様子などをシェア。また昨年2月には、子どもたちのウィンタースポーツのスキルを称賛し、「僕は山の人間じゃないと思わせてくる」と、ジョーク交じりに語っていた。
引用：「クリス・ヘムズワース」Instagram（＠chrishemsworth）