プロ野球ヤクルトなどでプレーした元投手で、元大リーガーの五十嵐亮太氏（46）が、2026年3月15日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退した日本代表の敗因を独自分析した。

4番手・伊藤大海投手が痛恨の逆転3ラン浴びる

準々決勝が15日、米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC首位の日本が、プールD2位のベネズエラに5−8で敗れた。

試合は、初回に洗髪・山本由伸投手（ドジャース、27）が、先頭ロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手（ブレーブス、28）にソロ本塁打を浴び、いきなり1点を失った。

日本はその裏、先頭・大谷翔平選手（ドジャース、31）が豪快にライトスタンドに運び、同点に追いついたが、山本が2回に2者連続で2塁打を許し1点を失いリードされた。

1点ビハインドの3回、日本の打線が爆発した。1死1、2塁から佐藤輝明内野手（阪神、27）のタイムリー2塁打で同点とすると、続く途中出場の森下翔太外野手（阪神、25）が3ランを放ち逆転に成功した。

3点リードの5回、2番手・隅田知一郎投手（西武、26）がマウンドに上がった。隅田は1死1塁から2ランを浴び、日本のリードは1点に。

6回には、4番手・伊藤大海投手（日本ハム、28）が痛恨の3ランを浴び、7−5と逆転された。8回には種市篤暉投手（ロッテ、27）のけん制悪送球で1点を失い、日本はベネズエラに敗れ準決勝進出を逃した。

ベネズエラの強力打線に屈した侍ジャパン。敗因はどこにあったのか。五十嵐氏は「これは結果論になってしまいます」と前置きし、独自の視点で敗因を分析した。

「ベネズエラの先発ピッチャーのスアレス選手を3回途中でノックアウトしたのはすごいことだが、そこからショートイニングになった時、（ベネズエラは）中継ぎ（投手）がしっかり3回を切った（終わらせた）後に、普段は先発のデヘスス選手が（4回から）2回3分の1を投げている。ここまでは、先発と中継ぎと先発という形でしのいだが、ここからの継投が、全員、中継ぎのピッチャーだった」

「ベネズエラは中継ぎのスペシャリストを後半に4人並べてきた」

五十嵐氏は、日本とベネズエラのブルペン陣を比較し、両チームの決定的な相違を、次のように指摘した。

「ここから（6回1死から）中継ぎ4人で繋いだ。以前、ベネズエラは継投で勝ち切るチームだと話したが、この日はきっちり7人。中継ぎのスペシャリストを後半に4人並べてきたところに対して、日本は先発の山本（由伸）投手の後、隅田（知一郎）も先発。その後、回の途中から行くのが、藤平（尚真）選手。その後、伊藤（大海）選手、種市（篤暉）選手、菊池（雄星）選手、みんな先発」

そして、「先発ピッチャーを中継ぎに入れることは、決して悪いことではない」とし、こう続けた。

「いずれも失点してしまったというところと、先頭（打者）を出してしまった。先発ピッチャーの立ち上がりの難しさはよく聞くが、このような短期決戦で、そのような差が出たのかなと思います。種市選手は、7回の1イニングは良かった。次の回にランナーを出してしまって、エラーからの失点になってしまった。振り返ると、松井（祐樹）選手、石井（大智）選手、平良（海馬）選手。この3人がメンバーに入れなかったということは、日本のブルペン陣を考えた時に、マイナスだったと感じた」

今回のWBC日本代表は、負傷や体調不良などで、中継ぎ候補の出場辞退が相次いだ。大会前から中継ぎが課題とされ、ベネズエラ戦では、中継ぎの投球内容が勝負を分けたようだ。