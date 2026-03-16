東京・帝国ホテルで開催 約1000人が参列

昨年12月23日に78歳で死去したプロゴルファー・尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が16日、東京・帝国ホテルで行われた。約1000人が参列。祭壇には、尾崎さんがプロ113勝目、ツアー94勝目で最後の優勝になった2002年全日空オープン（現ANAオープン）での写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした花で彩られた。ライバルだった青木功、エースキャディーの佐野木一志さん、長男の智春さんが弔辞を読み、故人とゆかりのあった人物が取材に応じた。

弔辞、献花と進み、終了後は最初に尾崎さんの弟でプロゴルファーの次男・健夫と三男・直道が取材に応じた。「尾崎3兄弟」として、一時代を築いた3人。亡くなる前、尾崎さんの表情はとても穏やかで、直道は「お釈迦様みたいに見えたんです。生きながら仏になったように思いました」と振り返った。

健夫も「僕も同じように感じました」と言い、「（亡くなる）1週間前からたくさん話しました。『こんなにおしゃべりだったとは』とも思いました。お墓のことも全部自分で準備していました」と明かした。

その上で健夫が、晩年の尾崎さんは「将司ではなく、正司に戻っていた」とのエピソードを披露した。

「兄やんに『いつから将司にしたの』と聞いたら、『俺はゴルフをする時はずっと将司にしていた。でも、今は子どもの頃の正司に戻ったんだ』と言っていました」

現役時代は「トップを目指す」との思いから、将軍の「将」をつけて自身を奮い立たせていたが、両親からもらった「正司」も大事にしていた。

そして、直道は「最後まで（徳島県）宍喰町（現・海陽町）で育った高校3年までの魂を大事にしていました」と言い、健夫も「そういう人です」とうなずいた。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）