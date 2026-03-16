北海道を舞台に、女性ハンターの成長を描いた新刊小説『夜明けのハントレス』（文藝春秋）。その執筆にあたり、直木賞作家・河粼秋子氏は道内各地のハンターへの取材を重ねた。猟に同行し、彼らの技術と思想に触れる中で見えてきたのは、命と向き合う者だけが持つ揺るぎない「柱」だった。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】雪上に広がる真っ赤な血…「止め刺し」まで行うハンターに同行し目撃した直木賞作家が語る「狩猟のリアル」

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月21日配信）

ベテランハンターの猟に同行

河粼氏が同行したのは、車を使わず徒歩で山に入り、エゾシカを探し出して仕留め、その場で解体するという一連の猟だった。「五感を使い、経験と照らし合わせながら獲物を探していく様子を間近で見ることができました」と河粼氏は振り返る。

素人には気づけない痕跡--シカの歩いた跡、立ち寄りやすい水場--をベテランハンターは的確にたどっていく。「シカの足跡や立ち寄りやすい水場といった痕跡を正確にたどっていく様子が、非常に印象的でした」。その嗅覚は、長年の経験が培った技だ。



河粼秋子氏

取材で最も印象に残ったのは「止め刺し」の場面だという。弾を撃ち込んだ後、首元にナイフを入れて血管を切断し、放血する工程だ。「実家にいた頃、兄がシカを仕留めた際はすでに止め刺しが終わった状態で運ばれてきていたため、その過程は見たことがありませんでした」。雪の上に広がる赤い血。命の重みを、河粼氏は肌で感じた。

「柱が揺らいでいると、人命に関わってきます」

小説の中で、主人公が師匠から告げられる言葉がある。「自然と動物に対して八方美人になるな」--このセリフは、河粼氏自身の体験から生まれたものだ。

羊を飼い、牛を飼い、柵の向こうにはクマやシカがいる世界で暮らしてきた河粼氏は、「状況に応じた立ち振る舞いや、例えば山菜を採りに行く際に『少し奥に入りすぎたから引き返そう』と判断するような、自分なりの基準があります」と語る。

自然や動物を大切にする心は尊い。だが、それが自分の命を危険にさらすほどになれば本末転倒だ。「その柱が揺らいでいると、本当に人命に関わってきます」。

ハンターはとりわけ、この「柱」を必要とする。動物の命を奪う行為に、迷いは致命的だ。「『ここで殺すべきか、殺さないべきか』といった一瞬の迷いが、自身に危険をもたらすリスクは非常に大きいのではないでしょうか」と問われると、河粼氏は「現場で絶対的に優先すべきは人命第一であり、そこは揺るがしてはならない原則だと考えます」と断言した。

言葉にできない感情を抱えて

ハンターたちは、自分の内面をあまり語らない。河粼氏が取材した中にも、「ちょっと格好つける人もいれば、恰好つけたくないのであまり語らない人など、いろんな方がいました」という。

小説の中で、主人公はクマを撃った後に号泣する。それに対し、ベテランハンター・勇吾は「俺もあるんだ」と打ち明ける。このシーンについて、河粼氏は「もし実際のハンターが、感情の波みたいなもので泣いたとしても、多分人には言わないのでは」と推測する。

生き物を追い詰め、仕留める瞬間。人間が何を感じるかは、制御できるものではない。河粼氏がハンターたちから学んだのは、そうしたリアリティだった。

〈銃で心臓を破壊してもクマは100メートル走って追いかけてくる…ハンターたちが書き残した文献から伝わる「本質的な恐怖」〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）