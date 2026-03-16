〈雪上に広がる真っ赤な血…「止め刺し」まで行うハンターに同行し目撃した直木賞作家が語る「狩猟のリアル」〉から続く

新作『夜明けのハントレス』（文藝春秋）の執筆にあたり、直木賞作家・河粼秋子氏は現代のハンターへの取材だけでなく、明治・大正・昭和のハンターたちが残した記録にも目を通した。そこには、現代では想像もつかないような過酷な猟の記録が残されていた。クマの恐るべき生命力、そして猟師たちの執念--文献から浮かび上がるのは、命がけの闘いの歴史である。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】銃で心臓を破壊してもクマは100メートル走って追いかけてくる…ハンターたちが書き残した文献から伝わる「本質的な恐怖」

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月21日配信）

一頭のクマを追って、冬の山々を越えていく

河粼氏が参照したのは、ハンター自身が書き残した一次資料だ。「現代のハンターはもちろん、明治、大正、昭和のハンターが自ら記した記録も数多く、特に昭和の戦前・戦後にはかなりの数が存在しました」。

そこに記されていたのは、「とんでもない」光景だった。「例えば、一頭のクマを追って何十、何百キロも移動し、冬の山々を越えていくといった記録が残されています」。現代では考えられない距離を、ただ一頭のクマを追って移動する。遭難のリスクも当然ある中での、まさに命がけの追跡だ。



河粼秋子氏

仕留めた後も過酷だ。「山中で獲物を仕留めて解体し、何十キロにもなる肉を背負って帰還するのです」。車もない時代、すべてを人力で担いで下山する。その労苦は想像を絶する。

心臓を破壊されても100メートル走るクマ

文献の中で最も河粼氏の印象に残ったのは、クマの生命力に関する記述だ。「過去の猟師たちの文献や聞き書きの記録には、『弾が心臓に達し、確実に破壊しているにもかかわらず、100メートルも走って追いかけてくる』といった記述があります」。

致命傷を負っているはずなのに、なお動き続けるクマ。「『頭を狙っても頭蓋骨が厚く、弾が弾かれて致命傷にならないことがある』と聞くと、その恐ろしさが分かります」と河粼氏は語る。シカであれば一発で仕留められることも、クマ相手ではそうはいかない。

だからこそ、ハンターたちはクマに特別な感情を抱く。小説の中で、ベテランハンター・勇吾は「勝ちたい」と繰り返す。「クマは人間を捕食対象として攻撃してくる可能性がある。それは本質的な恐怖です」と河粼氏。そのような存在であるクマに対し、「食われることを極端に恐れている」からこその「勝ちたい」という言葉なのだ。

仕留めたクマを車で運搬するのも重労働

現代と過去の猟を比較すると、技術の進歩が明らかだ。「機材は新しくなり、昔はなかったスコープも普及しています。また、法律も当時とは異なります」と河粼氏は指摘する。

何より大きいのは移動手段の発達だ。かつては徒歩で何十キロも移動していたが、今は車が使える。「それは非常に良い変化だと考えています」と河粼氏。とはいえ、「それでも、あれほど大きな動物を山中で仕留め、車まで運び、里に持ち帰るのは相当な重労働です」。クマともなれば何百キロにもなる。「相応の性能を持つ車でなければ運搬は難しいでしょう」。

過去の文献が示すのは、クマという存在の圧倒的な力と、それに立ち向かった人間たちの執念だ。現代のハンターたちもまた、その系譜を引き継いでいる。河粼氏の小説『夜明けのハントレス』は、そうした歴史と現在をつなぐ一冊ともなっている。

（「文春オンライン」編集部）