宮崎が大分に1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18となった

明治安田J2・J3百年構想リーグの第6節が行われた。

3月15日時点の各グループの順位表が発表され、上位チームや下位チームの現在の勝ち点と順位の並びが明らかになっている。

WEST-Bの1位から3位については、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータに1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18。鹿児島ユナイテッドFCはレイラック滋賀FCに1-0で勝利し、勝ち点13で2位となった。大分は宮崎に0-1で敗れ、勝ち点11で3位に位置している。

EAST-Aは、ベガルタ仙台がSC相模原に3-1で勝利し、勝ち点16で1位となった。ブラウブリッツ秋田は栃木SCに2-0で勝利し、勝ち点15で2位。湘南ベルマーレはモンテディオ山形に2-1で勝利し、勝ち点13で3位となっている。WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがFWルーカス・バルせロスが6試合連続ゴールを決め、カマタマーレ讃岐に1-0で勝利して首位に浮上した。

EAST-Bでは、いわきFCがヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利し、勝ち点12で4位に。ジュビロ磐田は、北海道コンサドーレ札幌に0-1で敗れ、いまだ90分では未勝利。勝ち点5で7位となった。長野は松本に0-5で敗れ、勝ち点2で10位となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）