〈「痛い、痛い」闇夜に響く母親の叫び、「ガリ、ガリ」と肉を食う音…胃の中から“大量の人骨”が出てきた“人食いヒグマの惨劇”とは〉から続く

現在、約200万人が暮らす北海道の中心都市・札幌市。花見の名所として知られる円山公園付近も、開拓時代には原生林が広がり、そこには恐ろしい“人喰いグマ”が生息していた。

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1878年（明治11年）1月、猟師がヒグマの冬眠を妨げたことから悲劇は始まる。手負いで空腹状態のヒグマは市街地へ向かい、深夜の簡素な小屋を急襲。両親の目の前で、幼い赤子が無惨にも食い殺されてしまったというが、その実情とは……。

別冊宝島編集部編『超危険！ 最恐クマのすべて』（宝島社）の一部を抜粋し、発展途上の札幌を恐怖のどん底に陥れた事件の全貌を紹介する。

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眠りを妨げられたヒグマの逆襲

今日では北海道の中心都市として発展した札幌市だが、開拓時代には原生林が多く残り、市街地を少しでも出ればすぐにヒグマが生息するような場所だった。ここで取り上げるのは、札幌に開拓民が定住し始めてからまだ間もない時代、現在の札幌中心部にあたる「札幌区」の人口がまだ、3000人足らずの頃に起きたクマ被害である。

舞台となったのは、札幌市街地にほど近い、標高225mの円山だ。現在では北海道神宮が置かれ、花見の名所としても知られる市民の憩いの公園となっている。そんな場所もかつては、人間を恐怖させる人食いグマが生息する地だったのである。

最初の事件は1878年1月11日に起きた。きっかけは、札幌在住の猟師によるクマ狩りだった。円山で冬眠中のヒグマを見つけたのである。北海道の開拓民にとって、ヒグマの肉は貴重なタンパク源であり、さらに冬眠中のクマは脂肪も豊富で、特に美味とされた。毛皮も高値で売れることから、猟師は早速に銃を構えたものの、仕留めることができず、かえってクマを刺激し、返り討ちにあってしまった。猟師は殺され、眠りを妨げられたヒグマは、冬眠中の空腹状態だったこともあり、餌を求めて札幌区の市街地までやってきたのである。



写真はイメージ ©︎AFLO

同月17 日、札幌警察署は駆除隊を組織し、ヒグマの捜索にあたった。同日、豊平川対岸の平岸村（現・豊平区平岸）でヒグマを発見し追撃するも、その後、猛吹雪のために見失ってしまう。周辺は、今でこそ住宅地が広がるが、当時はまだ開墾され始めて間もない森林地帯だった。

森に逃げたヒグマだったが、空腹を満たす餌は乏しい。食べるものを求めて、自然と人里へと近づいていく。こうして第2の事件が起きたのである。

第2の事件の発生 父子もろとも食われる

同日の深夜、ヒグマは丘珠村（現・丘珠町）の家を急襲した。当時の丘珠村は、山中で炭焼きを生業とする人々が集住する地区であり、家といっても木材と藁で作った三角屋根の簡素な小屋である。両手を合わせたような格好であることから「拝み小屋」と呼ばれていた。当然、クマにとって侵入はたやすい。異変に気づいた家主の男性は、筵の戸を上げて様子を窺おうとしたところを、クマの一撃を受けてたちまち昏倒した。家主の妻は幼い我が子を抱いて小屋の外へ逃げ出したが、後頭部にヒグマの一撃を受け、息子を雪の中へと落としてしまった。頭皮が剝がれるほどの重傷であったが、命からがら近隣に住む雇い人に助けを求めた。

雇い人と負傷した妻が家へ戻ると、ヒグマは雪原に投げ出された息子を食い殺している最中だった。雇い人もクマの返り討ちにあい負傷するなど、誰もその凶行を止めることはできなかった。

翌日、ヒグマが去った後に再び家へ戻ると、家主の夫は、その原形がわからなくなるまで食い荒らされた状態で見つかったのである。

その後、円山で冬眠を妨げられ、人食いとなったヒグマは、18日の昼頃、第2の事件の現場付近で、駆除隊によって発見され射殺・駆除された。ヒグマは体長1.9mになるオスの成獣で、死骸は札幌農学校（現・北海道大学）に運ばれて、教授の指導のもと、学生たちが解剖に当たった。そのときの様子が、回顧録『クラーク先生とその弟子たち』に生々しく記されている。それによれば、異常に膨らんだクマの胃をメスで切り開くと、消化された内容物とともに、人間の頭髪や、食われた赤子の両手と頭巾、歯形のついた大人の腕が出てきたという。

胃の内容物はホルマリン漬けにされ、クマの死骸の剝製とともに、現在も北海道大学付属植物園に保管されている。事件の翌年に北海道を訪問した明治天皇が、その剝製を天覧したことから、この人食いグマの存在が、世間の注目を集めるようになったという。

〈傷は骨にまで至り、食いちぎられた肉片が少年のかたわらに落ちていた…愛くるしいジャイアントパンダが侵入者の脚を“食いちぎった”驚愕の理由〉へ続く

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））