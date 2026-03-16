【今週発売のガチャ紹介】かわいいのにインパクト大！『ピクサーキャラクター ファッションリング ロイヤルクリア』
タカラトミーアーツは、きょう16日からガチャ商品『ピクサーキャラクター ファッションリング ロイヤルクリア』（税込300円）を全国のカプセル自販機にて順次発売する。
【写真】かわいすぎ！キティのいろいろな表情を見られるリングも今週から
同商品は、ピクサーキャラクターたちのクリアカラーのファッションリング。ボリュームたっぷりのサイズで、その日の気分でつけかえや、気になるキャラを複数個つけることも可能。本体サイズは約3センチで、リング穴はC型で大人でもつけられる。
■ラインナップ（全9種）
「ロッツォ」「エイリアン」「バター・カップ」「サリー」「マイク」「リトル・マイキー」「ドーリー」「イヴ」「ピクサー・ボール」
【写真】かわいすぎ！キティのいろいろな表情を見られるリングも今週から
同商品は、ピクサーキャラクターたちのクリアカラーのファッションリング。ボリュームたっぷりのサイズで、その日の気分でつけかえや、気になるキャラを複数個つけることも可能。本体サイズは約3センチで、リング穴はC型で大人でもつけられる。
■ラインナップ（全9種）
「ロッツォ」「エイリアン」「バター・カップ」「サリー」「マイク」「リトル・マイキー」「ドーリー」「イヴ」「ピクサー・ボール」