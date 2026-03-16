〈大谷翔平＆鈴木誠也と上位打線を組むのは“12打数0安打”近藤健介か、“好調”佐藤輝明か…井端監督に迫られる決断〉から続く

連覇の夢はならず――。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝は3月15日（現地時間14日）に米・マイアミのローンデポ・パークで行われ、連覇を目指した日本代表はベネズエラに5対8の逆転敗けして敗退が決まった。序盤は大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）、森下翔太外野手（阪神）の本塁打などで日本がリードする展開だったが、中盤以降に繰り出した投手陣がベネズエラの一発攻勢に屈した。

【画像】一時逆転となった森下翔太の3ランHR

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準々決勝敗退後、会見に臨んだ井端監督

日本はなぜ敗れたのか。それは井端弘和監督が投手陣の柱と考えていた菊池雄星投手（ロサンゼルス・エンゼルス）の誤算から始まっていたのかもしれない。

メジャーリーガーの一発攻勢に日本は沈んだ。1回に先発の山本由伸投手（ロサンゼルス・ドジャース）が先頭打者本塁打を浴びる不穏な立ち上がりだったが、それを振り払ったのが大谷の一発だった。

直後の裏の攻撃で右越えに“先頭打者本塁打”のお返しを放ち同点に追いつく。2回に再び1点のリードを許したが、3回には阪神コンビの活躍で日本が試合の主導権を握った。

1死二塁から大谷が敬遠された一、二塁。この試合で「2番・右翼」に先発抜擢された佐藤輝明内野手（阪神）が一塁線を破る二塁打を放ち同点にすると、さらに二、三塁から初回に負傷退場した鈴木誠也外野手（シカゴ・カブス）の代わりに3番に入っていた森下が左翼席に勝ち越し3ラン。日本は試合の流れを一度は引き寄せた。

ところが山本が4回でマウンドを降りると、継投が裏目に出る。

山本由伸に“球数制限”があった

2番手の隅田知一郎投手が2ランを打たれて1点差。さらに6回、4番手の伊藤大海投手（日本ハム）が逆転3ランを被弾、5番手の種市篤暉投手（ロッテ）もミスがらみで失点した。そうしてベネズエラに屈する結果となってしまった。

敗因は継投の失敗だったが、その背後にあった1つの誤算も見逃せない。

連覇への最大の壁と言われていた準々決勝。それだけに井端弘和監督以下の首脳陣は、この戦いを焦点に準備をして、継投策を練ってきたのは確かだった。

先発の山本由伸投手（ロサンゼルス・ドジャース）は、かなり早い段階から決まっていた。実は山本の大会参戦が決まった時点で所属するドジャースが、メジャー開幕を睨んで台湾戦とこの準々決勝での先発を指定してきていたのだ。もちろん日本側にとっても、この2試合に先発することは自然の流れで異存はない。ただ、先発タイプの投手をリリーフで注ぎ込むこともあり「イニングの途中で代えるというのも、次にいく投手に負担がかかる。ある程度、60球くらいをめどに最初からプランを立てていた。４回くらいがいっぱいかなと判断しました」（井端監督）と投手構成から交代機の難しさがあったのも事実だった。

その中で井端監督が、この準々決勝への“秘策”として練ってきたのが、メジャー2枚看板の山本と菊池のダブル投入だったのである。

《この続きでは、井端監督ら首脳陣が開幕前に固めていた決勝までのローテーション、そしてその構想が崩れた理由、今大会で続いたアクシデントについて報じている。記事の全文は「週刊文春 電子版」で読むことができる》

（鷲田 康／週刊文春 電子版オリジナル）