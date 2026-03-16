EXILEで俳優の松本利夫（50）が、MAKIDAI（50）、USA（49）とともに16日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。大ヒット曲「Choo Choo TRAIN」のダンスの衝撃の事実を語った。

EXILEは2003年、ZOOが1991年にリリースした「Choo Choo TRAIN」をカバー。イントロのメンバーが縦1列に並んで腕をくるくるとまわす振り付けは大流行した。

しかし、EXILEのダンスとオリジナルのダンスには違いがあったという。フジテレビの倉田大誠アナウンサーが「実はオリジナルとは逆の回転だったというミスがあったと」と話題を振ると、3人は実演した。

EXILEバージョンが時計回りなのに対し、ZOOは反時計回り。お笑い芸人の陣内智則が「あえて逆にしたんですか？」と聞くと、松本は「違うんですよ」と否定。「当時僕らビデオを見ながら振りを覚えたんですよ。画面を見ながら振りを覚えたので、そのまま逆をいっちゃったんですよ」とぶっちゃけて、スタジオの驚きと笑いを誘った。

MCのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統は「そんなことあるんですか！？」とツッコみ。陣内が「誰か気づきません」と聞くと、松本は「HIROさんがこっそりと“逆だけどね”と言ってましたけど、当時そのままいきました」と明かした。