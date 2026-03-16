なぜ耳洗浄液が必要なの？犬の耳の構造とトラブルの原因

犬の耳は、私たちの耳とは構造が大きく異なります。犬の耳道は「L字型」に曲がっており、垂直耳道と水平耳道という二つの部分から成り立っています。この複雑な構造は、汚れや湿気がたまりやすく、細菌や真菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。特に垂れ耳の犬種は、通気性が悪いため、さらに耳のトラブルが起こりやすくなります。

耳のトラブルで最も多いのが外耳炎です。特に、細菌やマラセチアなどが耳道で増殖すると、耳垢が異常に増えたり、耳道が腫れたりして、愛犬にさらに不快感を与えます。

耳洗浄液は、このような耳のトラブルを予防し、治療をサポートするために非常に有効なツールです。洗浄液を使うことで、耳道にたまった余分な耳垢や汚れを物理的に洗い流すことができます。さらに、多くの耳洗浄液には、耳のpHバランスを整えたり、耳の皮膚を健康に保つための成分が含まれています。

ただし、耳洗浄液はすべての犬に必要というわけではありません。健康な耳を持つ犬であれば、特に積極的な洗浄は必要ない場合もあります。しかし、慢性的な耳のトラブルを抱えている犬や、耳が汚れやすい犬種の場合は、定期的な耳洗浄が予防策として非常に有効です。獣医師の指導のもと、愛犬に合った製品を選び、正しい方法でケアすることが大切です。

耳洗浄液が耳の炎症や細菌・真菌とどう関係するのか

耳の炎症は、愛犬の耳道に細菌や真菌が増殖することで、さらに悪化することがあります。この悪循環を断ち切るために、耳洗浄液が重要な役割を果たします。耳洗浄液は、耳道の物理的な洗浄だけでなく、その成分が病原体に対して直接的に作用する効果も持っています。

また、耳洗浄は、獣医師による外耳炎治療の効果を高める上でも非常に重要です。外耳炎の治療には、多くの場合、点耳薬が使用されます。しかし、耳道が耳垢や炎症の分泌物で詰まっていると、点耳薬の有効成分が患部に届きにくくなってしまいます。治療の前に耳洗浄で耳道をきれいにすることで、点耳薬が効果的に作用し、治療期間の短縮や症状の改善につながります。

ただし、耳洗浄液を使用する際には注意が必要です。すでに耳がひどく炎症を起こしている場合や、鼓膜が破れている可能性がある場合には、自己判断で洗浄を行うことは危険です。このような場合は、必ず事前に獣医師に相談し、適切な診断と処置を受けることが最優先です。

正しい耳洗浄の方法と注意点

愛犬の耳を安全かつ効果的に洗浄するためには、正しい手順と注意点を理解することが不可欠です。誤った方法で行うと、かえって耳を傷つけてしまったり、症状を悪化させたりする可能性があります。

まず、耳洗浄を行う前に、愛犬の耳の状態をよく観察しましょう。赤みや腫れ、ひどい臭い、膿のような分泌物が見られる場合は、洗浄の前に必ず獣医師に相談してください。洗浄液は、あくまで予防や軽度のケアのためのものです。

洗浄液を使用する際は、まず洗浄液を体温程度に温めておくと、愛犬に不快感を与えにくくなります。冷たい液体を直接耳に入れると、愛犬が嫌がってしまうことがあるからです。次に、愛犬の耳を優しく持ち上げ、耳道に洗浄液をゆっくりと注入します。洗浄液の量は、製品によって異なりますが、耳道がいっぱいになる程度が目安です。

洗浄液を注入したら、耳の付け根の部分を優しくマッサージします。これにより、洗浄液が耳道全体に行き渡り、耳垢や汚れを浮き上がらせることができます。

マッサージが終わったら、愛犬が頭を振って洗浄液を出すのを待ちます。その後、耳の入り口や、見える範囲の耳垢や汚れを、ティッシュやコットンで優しく拭き取ります。この際、耳の奥まで綿棒を入れるのは絶対に避けてください。綿棒はかえって耳垢を奥に押し込んでしまったり、耳道や鼓膜を傷つけたりする危険があるため、使用しないようにしましょう。

洗浄頻度は、愛犬の耳の状態によって異なります。洗浄頻度についても、かかりつけの獣医師と相談して決めるのが最も安全で効果的です。

耳洗浄は、愛犬の耳の健康を保つための重要なケアですが、過剰な洗浄はかえって皮膚のバリア機能を損ねてしまうこともあります。愛犬の耳の状態を常に観察し、適切なタイミングで正しいケアを行うことが、耳のトラブルを未然に防ぎ、愛犬が快適に過ごすための鍵となります。

まとめ

耳洗浄液は、愛犬の耳のトラブル予防と治療のサポートに役立ちます。耳垢を洗い流し、細菌や真菌の増殖を抑えることで、耳の炎症を防ぎます。

適切な洗浄頻度と正しい方法を身につけることが、愛犬の耳の健康を守る上で非常に重要です。

（参考文献：Vet Dermatol. 2025 Oct;36(5):668-678.）

(獣医師提供：大西 一輝)