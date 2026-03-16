新潟ラーメンを東京にいながら味わえる　罪悪感も吹き飛ぶ美しさの一杯

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のラーメン店『新潟ラーメン なみ福 浅草店』です。

煮干しスープとチャーハンの無限ループへようこそ

丼に湛えられたスープのあまりの美しさに、「チャーハンセット」への罪悪感は吹き飛んだ。丼の底まで透けて見える黄金色のスープは、沸かさないよう丁寧に炊いた一番ダシの賜物で、こんなにクリアなのに、飲めばノスタルジックな煮干しの波が押し寄せる。

ラーメンチャーハンセット1350円

『新潟ラーメン なみ福 浅草店』ラーメンチャーハンセット 1350円 今はなき、新潟の名店の味を継承

その香りを持ち上げるように、するするっと口へすべり込むしなやかな細麺。タレの染みたとろけるチャーシューやサクサクのメンマもまた、エグみのない煮干しスープにそっと寄り添う。

お供のチャーハンは、醤油の香りがふわりと立つやさしい味付け。ぱらりとした仕上がりで、スープとの無限ループにまんまとハマってしまう。

これは、一番人気の「チャーハンセット」にして大正解。食べ終える頃には、ただ幸せな余韻だけが心を満たしていた。

『新潟ラーメン なみ福 浅草店』

浅草『新潟ラーメン なみ福 浅草店』

［店名］『新潟ラーメン なみ福 浅草店』

［住所］東京都台東区浅草1-6-4

［電話］なし

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）

［休日］金

［交通］地下鉄浅草線ほか浅草駅3番出口から徒歩2分

撮影／大西陽、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】これぞ美しいラーメン！ 丼の底が透けて見える黄金色のスープ（5枚）