【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは教育や健康にまつわる言葉
毎日何気なく使っている言葉の「響き」を頼りに、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、教育の現場で見かける肩書きや健康に役立つ身近な成分の名前などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、これまでの経験をたどりながら導き出してみましょう。
□□いきょうし
□□きん
□□い
ヒント：生徒の自宅を訪問して勉強を教えてくれる先生のことを何と呼ぶ？
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▼解説
かていきょうし（家庭教師）
かてきん（カテキン）
かてい（家庭／過程）
熱心な指導を行う「家庭教師（かていきょうし）」、健康を支える「カテキン（かてきん）」、そしてプライベートの場である「家庭（かてい）」。教育、健康、生活といった異なる文脈を持つ言葉たちが、「かて」という響きによってきれいに一つにつながりました。パズルがピタリと完成した時の爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、教育の現場で見かける肩書きや健康に役立つ身近な成分の名前などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、これまでの経験をたどりながら導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□いきょうし
□□きん
□□い
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正解：かて正解は「かて」でした。
▼解説
かていきょうし（家庭教師）
かてきん（カテキン）
かてい（家庭／過程）
熱心な指導を行う「家庭教師（かていきょうし）」、健康を支える「カテキン（かてきん）」、そしてプライベートの場である「家庭（かてい）」。教育、健康、生活といった異なる文脈を持つ言葉たちが、「かて」という響きによってきれいに一つにつながりました。パズルがピタリと完成した時の爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)