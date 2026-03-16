なぜ一大旋風が起きているのか 「サッカーの国」で高まる“イタリアを代表していない代表チーム”の価値「野球界の勢力図を一変させた」【WBC】
世界的な大躍進を遂げ、イタリア国内でも話題沸騰となっている“アッズーリ”(C)Getty Images
世界の4強にまでのし上がり、突如として現れた“野球界のアッズーリ（イタリア代表の愛称）”。目下開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で一大旋風を巻き起こしている野球のイタリア代表は、サッカー大国である母国内でも小さくないトピックとなっている。
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連日連夜の快進撃にカルチョ（イタリア語でサッカーの意）を愛する国民たちの関心も向いている。実際、イタリアでは全国ネットを持つ公共放送『RAI』での試合中継が急きょ決定するなど、「イタリア」の名を背負う代表の存在が取り沙汰されている。
もっとも、イタリアは野球に全く馴染みがなかったわけではない。1948年に設立されたリーグも存在している。WBCにも第1回大会から出場しており、欧州では屈指の野球大国と言っていい。しかし、その“セリエA”はサッカー界の人気には到底及ばず。世間的にはどちらの認知度が上かは明白だった。
しかし、今大会の躍進によって世間の見方は変わりつつある。メジャーリーグでプレーする多くのイタリア系米国人選手の招集に成功し、戦力の底上げに成功した同代表は、1次ラウンドから5戦無敗でベスト4に進出。遠い米国での快挙を知った国民やメディアも「どうやら自分たちの国に強い代表チームがあるらしい」と熱視線を注いでいる。
イタリアの大手スポーツ紙『La Gazzetta dello Sport』は、今大会に帯同している31人中26人が新シーズンを米国でプレーする選手たちであると紹介。その上で「かつては『ほとんどが米国しか知らないイタリアを代表していない代表チーム』と軽蔑していた批判者でさえ、彼らの成し遂げたことの価値を捻じ曲げられはしない。彼らは到底敵うはずのなかった相手を打ち破っている」と指摘。米国代表をも撃破した野球代表の快進撃を称えた。
また、大都市ミラノに拠点を置く日刊紙『Il Giornale』も「歴史を刻み続けるイタリア系米国人チームは、情熱と才能にあふれている」と絶賛。そして、やはりイタリア代表が野球界においてどれだけの価値を生んでいるのかを説いている。
「イタリアの野球界における『不可能』と思われた夢が、素晴らしい現実となった。イタリアはプエルトリコ相手に2回に得た大きなリードを守り切り、野球版ワールドカップの準決勝が行われるマイアミへの切符を手にしたのだ。最終的な結果がどうあれ、イタリアは、すでに世界の野球界における勢力図を一変させた。これだけでも大したことだ。もしも、不十分というのなら他に何があると言うのだろう」
はたして、“夢物語”はどこまで続くのか。現地時間3月16日に行われる強豪ベネズエラとの一戦は大いに注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]