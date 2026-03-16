プロ野球選手会、誹謗中傷巡り警告「法的対応を含めて厳正な措置を講じます」
日本プロ野球選手会の公式Xが16日更新され、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の結果を受けて侍ジャパンの選手・スタッフに対する誹謗中傷を多数確認しているとして警告を出した。
【写真】「法的対応を含めて厳正な措置を講じます誹謗中傷を巡り警告したプロ野球選手会の投稿
投稿では「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と公表。「これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきました」とした。
続けて「今回の大会では、AIを活用したモニタリングにより投稿の確認・証拠保全を行っており、悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます」と警告した。その上で「選手が安心してプレーできる環境づくりへのご理解とご協力をお願いいたします」と呼び掛けた。
【写真】「法的対応を含めて厳正な措置を講じます誹謗中傷を巡り警告したプロ野球選手会の投稿
投稿では「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と公表。「これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきました」とした。
続けて「今回の大会では、AIを活用したモニタリングにより投稿の確認・証拠保全を行っており、悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます」と警告した。その上で「選手が安心してプレーできる環境づくりへのご理解とご協力をお願いいたします」と呼び掛けた。