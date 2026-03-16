ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１６日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第１戦、Ｕ１９ハーレクインズ戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。

チームを率いる桑原立高校日本代表監督が、「強さと速さだけでなく、激しさを兼ね備えた選手、何よりもプレーから勇気を感じる選手を選出させていただいた」と話した今回の高校ジャパン。

注目の第１戦、ＦＷは、第１列に圧倒的な推進力で桐蔭学園の「全国高校ラグビーフットボール大会」３連覇に貢献した喜瑛人選手をはじめとした、強さと走力を兼ね備えた３人。ロック陣には、イングランドの大きな選手にも対抗できる身長１９２ｃｍの２人、泊晴理選手（大阪桐蔭）とマイカ・ダヴェタ選手（開志国際）。激しい攻防戦の軸となる第３列には、リーダーシップとひたむきさを併せ持つロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）ら３人が先発メンバーに起用されました。

また、ゲームメイクの鍵となるハーフ団では、ＳＨ・元橋直海選手（常翔学園）とＳＯ・杉山祐太朗選手（京都工学院）が先発。抜群のスピードを誇る荒木奨陽選手（中部大春日丘）は、リザーブからの起用となりました。

その荒木選手と共に、Ｕ１９日本代表候補合宿にも参加した林宙選手（京都工学院）は、ＣＴＢで先発。高校日本代表メンバー発表時には、ＣＴＢとして選出された須田琥珀選手（大阪桐蔭）が所属チームでも起用されていたＦＢとして先発メンバーに名を連ねました。

３月１７日（現地時間）にイングランド遠征の初戦・Ｕ１９ハーレクインズ戦を迎えるラグビー高校日本代表。第１戦を終えると、３月２１日（現地時間）には、この遠征で最大のターゲットと位置づけているＵ１９イングランド代表との一戦に臨みます。

【Ｕ１９ハーレクインズ戦 ラグビー高校日本代表試合登録メンバー】

背番号 氏名 在籍校

１ 勝又篤（東福岡）

２ 津村晃志（御所実）

３ 喜瑛人（桐蔭学園）

４ 泊晴理（大阪桐蔭）

５ マイカ・ダヴェタ（開志国際）

６ 須藤蒋一（東福岡）

７ 南川佑樹（京都成章）

８ ロケティ・ブルースネオル（目黒学院） ◎

９ 元橋直海（常翔学園）

１０ 杉山祐太朗（京都工学院）

１１ 坂田弦太郎（天理）

１２ 福田恒秀道（国学院栃木） 〇

１３ 林宙（京都工学院）

１４ 平尾龍太（東福岡）

１５ 須田琥珀（大阪桐蔭）

１６ 田邊隼翔（桐蔭学園）

１７ 角方温太（東海大大阪仰星）

１８ 古澤晴也（常翔学園）

１９ 市川結雅（名古屋）

２０ 笹部隆毅（東海大相模）

２１ 山田哲平（佐賀工）

２２ 片岡湊志（京都工学院）

２３ 矢守勇生（大阪桐蔭）

２４ 手崎颯志（大阪桐蔭）

２５ 荒木奨陽（中部大春日丘）

２６ 高梨太悟（流通経済柏）



◎＝キャプテン

〇＝副キャプテン

高校日本代表イングランド遠征 試合スケジュール（試合は現地時間）

３月１７日（火）高校日本代表 対 Ｕ１９ハーレクインズ 午後６時キックオフ（ロンドン）

３月２１日（土）高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表 午後２時キックオフ（オックスフォード）