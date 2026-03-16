【高校ラグビー】高校日本代表イングランド遠征 第１戦・Ｕ１９ハーレクインズ戦に臨むメンバーを発表 目黒学院のロケティ・ブルースネオル主将がＮＯ８ “ハーフ団”は常翔学園の元橋直海選手がＳＨ、京都工学院の杉山祐太朗選手がＳＯで先発
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１６日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第１戦、Ｕ１９ハーレクインズ戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。
チームを率いる桑原立高校日本代表監督が、「強さと速さだけでなく、激しさを兼ね備えた選手、何よりもプレーから勇気を感じる選手を選出させていただいた」と話した今回の高校ジャパン。
注目の第１戦、ＦＷは、第１列に圧倒的な推進力で桐蔭学園の「全国高校ラグビーフットボール大会」３連覇に貢献した喜瑛人選手をはじめとした、強さと走力を兼ね備えた３人。ロック陣には、イングランドの大きな選手にも対抗できる身長１９２ｃｍの２人、泊晴理選手（大阪桐蔭）とマイカ・ダヴェタ選手（開志国際）。激しい攻防戦の軸となる第３列には、リーダーシップとひたむきさを併せ持つロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）ら３人が先発メンバーに起用されました。
また、ゲームメイクの鍵となるハーフ団では、ＳＨ・元橋直海選手（常翔学園）とＳＯ・杉山祐太朗選手（京都工学院）が先発。抜群のスピードを誇る荒木奨陽選手（中部大春日丘）は、リザーブからの起用となりました。
その荒木選手と共に、Ｕ１９日本代表候補合宿にも参加した林宙選手（京都工学院）は、ＣＴＢで先発。高校日本代表メンバー発表時には、ＣＴＢとして選出された須田琥珀選手（大阪桐蔭）が所属チームでも起用されていたＦＢとして先発メンバーに名を連ねました。
３月１７日（現地時間）にイングランド遠征の初戦・Ｕ１９ハーレクインズ戦を迎えるラグビー高校日本代表。第１戦を終えると、３月２１日（現地時間）には、この遠征で最大のターゲットと位置づけているＵ１９イングランド代表との一戦に臨みます。
【Ｕ１９ハーレクインズ戦 ラグビー高校日本代表試合登録メンバー】
背番号 氏名 在籍校
１ 勝又篤（東福岡）
２ 津村晃志（御所実）
３ 喜瑛人（桐蔭学園）
４ 泊晴理（大阪桐蔭）
５ マイカ・ダヴェタ（開志国際）
６ 須藤蒋一（東福岡）
７ 南川佑樹（京都成章）
８ ロケティ・ブルースネオル（目黒学院） ◎
９ 元橋直海（常翔学園）
１０ 杉山祐太朗（京都工学院）
１１ 坂田弦太郎（天理）
１２ 福田恒秀道（国学院栃木） 〇
１３ 林宙（京都工学院）
１４ 平尾龍太（東福岡）
１５ 須田琥珀（大阪桐蔭）
１６ 田邊隼翔（桐蔭学園）
１７ 角方温太（東海大大阪仰星）
１８ 古澤晴也（常翔学園）
１９ 市川結雅（名古屋）
２０ 笹部隆毅（東海大相模）
２１ 山田哲平（佐賀工）
２２ 片岡湊志（京都工学院）
２３ 矢守勇生（大阪桐蔭）
２４ 手崎颯志（大阪桐蔭）
２５ 荒木奨陽（中部大春日丘）
２６ 高梨太悟（流通経済柏）
◎＝キャプテン
〇＝副キャプテン
高校日本代表イングランド遠征 試合スケジュール（試合は現地時間）
３月１７日（火）高校日本代表 対 Ｕ１９ハーレクインズ 午後６時キックオフ（ロンドン）
３月２１日（土）高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表 午後２時キックオフ（オックスフォード）