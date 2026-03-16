“療養中”マツコ・デラックスの近況明らかに “盟友”ミッツが伝える「この間、電話しました」
ミッツ・マングローブが、16日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。現在療養中のマツコ・デラックスの近況を明かした。
【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ
ミッツは「この間、電話しましたよ。夜中の2時から朝の6時まで、今井美樹を2人で聴きながら」と笑顔。大島由香里アナから「（マツコは）それくらいの体力はあるんですね？」と向けられたミッツは「体力も声量もテンポ感も…」と伝えた。
続けて「どうやって尿道カテーテルを入れたんだっていうのを、私はお見舞いに行くフリをして、見に行きたかったんですよ。（マツコの）マネージャーさんにも『きょう行きます』って連絡を取っていたんですよ。それで、マネージャーさんが『きょう、ミッツさんいらっしゃるらしいですよ』って伝えたら『ミッツさんだけはダメ！あの人はお見舞いする気がないはず』って（笑）。私はベッドの幅とかも測る気満々だったんだけど」とかわなかったことを伝えつつも「尿道カテーテル、全然痛くなかったんだって。すごく上手だった人みたいで」と笑わせていた。
同番組の月曜コメンテーターを務めるマツコは、2月9日にスタジオ出演をやめて、電話で出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かした。
マツコは続けて「ちょっと急にさ、お休みをいただくことになっちゃって。申し訳ないって思いで、今日ぐらいはちょっと大人しくごめんなさいって言おうと思ったら…」というものの「あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに映ってるんだって」と“マツコ節”も飛び出していた。
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ミッツは「この間、電話しましたよ。夜中の2時から朝の6時まで、今井美樹を2人で聴きながら」と笑顔。大島由香里アナから「（マツコは）それくらいの体力はあるんですね？」と向けられたミッツは「体力も声量もテンポ感も…」と伝えた。
同番組の月曜コメンテーターを務めるマツコは、2月9日にスタジオ出演をやめて、電話で出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かした。
マツコは続けて「ちょっと急にさ、お休みをいただくことになっちゃって。申し訳ないって思いで、今日ぐらいはちょっと大人しくごめんなさいって言おうと思ったら…」というものの「あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに映ってるんだって」と“マツコ節”も飛び出していた。