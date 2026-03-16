女優の市川由衣（40）が16日、大阪市内で行われた主演ショート映画「柊吾のこと」（監督犬童一利、製作ヤマト住建）の舞台あいさつ＆トークショーに登場した。

司会者から「美しい」と絶賛されたが、劇中では不登校の息子や多忙な夫とのすれ違いに悩みながらも、スーパーで働き家族を懸命に支える主婦・秋帆を熱演。疲れ切った表情を見事に表現していたことを指摘され、「（主人公の）生活が顔に出て良かったです」と笑った。

私生活でも2児の母。犬童一利監督から「同い年の男の子を持ってるというのが、共同で役作りする上でめちゃくちゃ参考になった」と感謝された。

だが、衣装合わせは難航。「無個性で地味な秋帆にしたかった。衣装も何着ても着こなせちゃうので、あのときは焦りました。全部モデル風みたいな感じになる」と振り返る同監督に、「すごい着ましたよね」と長時間の衣装合わせに苦笑いした。

半袖のボーダーTシャツで息子と花火をする夜のシーンは、実は11月に撮影。「寒かったですね…震えながら」と苦笑いで振り返った。

イベント最後の写真撮影時には、同い年だという市川の変わらぬ美ぼうとスタイルの良さに、犬童監督が「すごい顔が小っちゃいじゃないですか。（以前の舞台あいさつで撮られた）並んだ写真見てヘコんだ」と、自身の顔が大きく見えてしまうことをぼやき、隣に立つことを拒否し、市川も観客も爆笑だった。