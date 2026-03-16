体調不良で病院を受診すると、医師から「余命3カ月」と宣告 玄関先で「治っても車椅子の生活が続くかもしれない」と言われた 宮川大助・花子に『ABEMAエンタメ』が独占密着

体調不良で病院を受診すると、医師から「余命3カ月」と宣告 玄関先で「治っても車椅子の生活が続くかもしれない」と言われた 宮川大助・花子に『ABEMAエンタメ』が独占密着